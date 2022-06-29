 

Развалившийся посреди дороги полуголый мужик рассорил народ: видео

29.06.2022, 14:30, Разное
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По Сети разлетелось видео, которое стало причиной настоящего противостояния между пользователей. Ролик был снят в Московской области, на одной из улиц города Люберцы. В кадре полуголый мужчина, лишь в одних штанах развалился прямо на проезжей части. Судя по всему, он в тот момент находился без сознания.

Как передает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, короткий ролик был опубликован в одном из местных Telegram-каналов. В комментариях народ волновал вопрос – почему лежащему под палящим солнцем в жару мужчину никто не помог? Собственно, из-за этого пользователи и стали ссориться друг с другом.

Одни начали отстаивать позицию, что, кем бы не был человек, ему нужно помочь. А другие окрестили мужчину алкоголиком и заявили, что таким “маргиналам” помогать не нужно. В итоге, дискуссия переросла в словесную перепалку.



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