Путин назвал саммит Каспийских государств важным для всего региона

Российский лидер Владимир Путин назвал саммит Каспийских государств важным для всего региона, отметив, что это чуть ли не первая очная встреча после пандемии.

«Саммит Каспийских государств – это очень важное мероприятие для наших стран, для всего региона. И уверен, что он пройдет с пользой», – передает РИА «Новости» его слова.

Путин отметил, что в очном формате это «чуть ли не первая встреча с начала пандемии».

До этого российский лидер принял участие в заседании глав государств-участников шестого Каспийского саммита в узком составе.

Напомним, на проходящем здесь саммите Владимир Путин встретится с коллегами по каспийской «пятерке» – лидерами Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркмении. Ожидается, что главы государств обменяются мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся взаимодействия в Каспийском регионе, в том числе уделят внимание экономическому сотрудничеству и природоохранной деятельности.

Это первая в текущем году поездка Путина на очный многосторонний саммит и второй зарубежный визит в целом. В феврале этого года он посетил Китай, где проходили Олимпийские и Паралимпийские игры. В Таджикистан и Туркмению российский президент предыдущий раз приезжал с визитами в 2019 году.

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