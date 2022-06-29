 

Путин назвал саммит Каспийских государств важным для всего региона

29.06.2022, 14:20, Новости дня
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Российский лидер Владимир Путин назвал саммит Каспийских государств важным для всего региона, отметив, что это чуть ли не первая очная встреча после пандемии.

«Саммит Каспийских государств – это очень важное мероприятие для наших стран, для всего региона. И уверен, что он пройдет с пользой», – передает РИА «Новости» его слова.

Путин отметил, что в очном формате это «чуть ли не первая встреча с начала пандемии».

До этого российский лидер принял участие в заседании глав государств-участников шестого Каспийского саммита в узком составе.

Напомним, на проходящем здесь саммите Владимир Путин встретится с коллегами по каспийской «пятерке» – лидерами Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркмении. Ожидается, что главы государств обменяются мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся взаимодействия в Каспийском регионе, в том числе уделят внимание экономическому сотрудничеству и природоохранной деятельности.

Это первая в текущем году поездка Путина на очный многосторонний саммит и второй зарубежный визит в целом. В феврале этого года он посетил Китай, где проходили Олимпийские и Паралимпийские игры. В Таджикистан и Туркмению российский президент предыдущий раз приезжал с визитами в 2019 году.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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