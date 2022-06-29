 

В Мариуполе 160 украинских полицейских перешли на сторону ДНР

29.06.2022, 14:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Почти все желающие вернуться на службу украинские полицейские в Мариуполе пополнили ряды полиции ДНР. Всего принято в ведомство 160 человек, рассказал начальник полиции города Михаил Москвин.

«Почти все желающие сотрудники устроились, это 160 человек. Они прошли проверки по безопасности, но дополнительно еще будут проверки», – передает ТАСС слова Москвин.

Россия начала военную спецоперацию в Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02.22 / Путин: Отказываться от углеводородов пока рано

18.07.21 / В результате стрельбы в Черкассах в больницу попали два человека – полиция

02.07.20 / ЕС и Британия прервали переговоры по Brexit

18.11.20 / Санду поблагодарила Путина за поздравление с победой на выборах

07.09.20 / Ученые получили изображение темной материи при помощи компьютерной симуляции

11.04.21 / В Кольском заливе нашли самолет времен Великой Отечественной войны

18.07.20 / РСЗО «Торнадо-С» подключились к внезапной проверке войск на юге России

21.12.20 / Украина может закрыть авиасообщение с Великобританией, в Кабмине обсуждают варианты

12.10.20 / Судья Барретт: суды не должны пытаться формировать политику

04.01.22 / Названы самые угоняемые автомобили в РФ в 2021 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика