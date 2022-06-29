Мнение: Бастрыкин обобрал Лукашенко?

Председатель СК России Александр Бастрыкин внес посильный вклад в дело разоблачения планов украинской военщины. Почти по Галичу.

«Украинская военщина

Известна всему свету!

Как мать, – говорю, – и как женщина

Требую их к ответу!».

Конечно, Бастрыкин, выступая на Х Петербургском международном юридическом форуме, не так поэтично высказался, но смысл – тот же.

Дословно: «У нас есть данные, мы сейчас изучаем, проверяем их, что ровно 8 марта началась бы спецоперация со стороны Украины — с Северодонецка с выходом на российскую границу» (отсюда).

Где-то это я уже слышал.

Точно!

Это же плагиат заявления Александра Лукашенко, сделанного в ходе встречи с Владимиром Путиным еще 11 марта 2022 года.

Дословно: «Я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям – четыре позиции, я сейчас покажу карту, я принес – они бы атаковали наши войска Белоруссии и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали…» (отсюда).

Вот я и думаю, если они тезки, они и мыслят одинаково? Или все-таки Бастрыкин обобрал Лукашенко, сплагиатив и творчески переработав лукашенковское «Я сейчас вам покажу»?

Фотография главы СКР Александра Бастрыкина отсюда

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