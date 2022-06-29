 

«Не знаю, как теперь жить и что буду есть завтра» – пенсионерка из Барнаула рассказала о дефолте по российским евробондам

29.06.2022, 13:32, Разное
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67-летняя жительница Барнаула Надежда Мезенцева рассказала корреспонденту ИА «Панорама», как живётся ей и её подругам после объявления Западом дефолта по российским еврооблигациям.

Пенсионерка держала евробонды на сумму 712 тысяч долларов и теперь оказалась на грани нищеты.

Надежда Никифоровна встретила корреспондентов во дворе своего частного дома в районе Малахово. Отгоняя кур и диких собак, она провела нас в свою покосившуюся избушку. На плите – кастрюля с пшеном, в красном уголке – портрет Ленина. Пенсионерка показала толстую пачку российских еврооблигаций – всё, что сумела скопить за долгие годы работы на меланжевом комбинате. Более семи сотен красивых бумаг на бланках Гознака с портретами Ельцина, Путина и Медведева.

– Вот эту мне дочка подарила на юбилей. А вот эти две – коллеги на заводе. Собирала еврооблигации всю жизнь, с миру по нитке. Кроха за крохой, скопила-таки себе на какую-никакую пенсию в старости. А теперь вот дефолт. Мой купон застрял в клиринговой организации на Сент-Китских островах. Не знаю, на что мне купить перловку. Не знаю, как теперь жить и что буду есть завтра. Возможно, придётся распродавать с дисконтом акции золотодобытчиков и турецкого нефтехима, – сокрушается женщина.

По словам пенсионерки, её подруги и соседки также пострадали от дефолта. У одной из них из-за США сорвался долгожданный отпуск в Дубае, другая вынуждена брать кредит на выплату зарплат в своей косметологической клинике. Жительницы Барнаула намерены выйти к городской администрации с требованием нанести ответный удар по американскому Минфину, в том числе военный.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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