Мнение: “Некрасивая победа России”

"Некрасивая победа России"

Занимательные выдержки из профильного издания Пентагона Parameters,

Некомпетентность России в любом случае не исключает возможной победы Москвы. Кампании в Чечне, Сирии и Грузии показывают, что русские могут поначалу испытывать трудности, но в конечном итоге «некрасиво победить», если им дать достаточно времени и морального пространства

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Принимая во внимание тот факт, что авторитарные режимы часто рассматривают демократии как угрозу, распространение демократии само по себе, скорее всего, приведет к большему количеству войн прежде, чем можно будет сказать, что оно станет причиной их снижения.

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Несмотря на то, что российская экономика относительно невелика по сравнению со многими западными экономиками, санкции, наложенные на нее Западом, вызвали «эффект домино», который, как предупреждают некоторые эксперты, может остановить глобализацию и разделить мировую экономику на три сферы: возглавляемую Китаем, возглавляемую США, и европейскую, разделенную между двумя другими. Независимо от того, простираются ли последствия данного конфликта настолько далеко, опасения по поводу негативного воздействия крупномасштабной войны на интегрированную глобальную экономику, по крайней мере, частично обоснованы, поскольку, как известно, экономические эффекты второго и третьего порядка трудно спрогнозировать. Со своей стороны, Путин сделал две ставки: на то, что российские финансовые институты найдут достаточные обходные пути, чтобы оставаться эффективными, и на то, что кампания на Украине завершится до того, как санкции вступят в полную силу. Что касается первого, то он был прав; однако еще неизвестно, как долго российская экономика, занимающая 11-е место в мире по показателю ВВП (1,70 трлн долларов в 2019 г.), сможет выдерживать такое давление по мере того, как конфликт становится все более затяжным

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Члены международного сообщества уже начали сталкиваться с неблагоприятными последствиями санкций и эмбарго, наложенных на Россию, превращая процесс экономического наказания в войну на истощение, в которой все стороны должны нести определенные издержки. Возможно, неудивительно, что влияние международного права и права вооруженных конфликтов не разубедило ни Путина, ни высшее руководство (России). Но, возможно, это право дает надежду на установление в будущем какой-то формы правовой справедливости, которая могла бы повлиять на других акторов.

Антулио Дж. Эчеваррия, главный редактор издательства Военного колледжа армии США

Полностью статья будет опубликована 2 июля.

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