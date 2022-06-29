 

Мнение: “Некрасивая победа России”

29.06.2022, 13:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

"Некрасивая победа России"

Занимательные выдержки из профильного издания Пентагона Parameters,

Некомпетентность России в любом случае не исключает возможной победы Москвы. Кампании в Чечне, Сирии и Грузии показывают, что русские могут поначалу испытывать трудности, но в конечном итоге «некрасиво победить», если им дать достаточно времени и морального пространства

* * *

Принимая во внимание тот факт, что авторитарные режимы часто рассматривают демократии как угрозу, распространение демократии само по себе, скорее всего, приведет к большему количеству войн прежде, чем можно будет сказать, что оно станет причиной их снижения.

* * *

Несмотря на то, что российская экономика относительно невелика по сравнению со многими западными экономиками, санкции, наложенные на нее Западом, вызвали «эффект домино», который, как предупреждают некоторые эксперты, может остановить глобализацию и разделить мировую экономику на три сферы: возглавляемую Китаем, возглавляемую США, и европейскую, разделенную между двумя другими. Независимо от того, простираются ли последствия данного конфликта настолько далеко, опасения по поводу негативного воздействия крупномасштабной войны на интегрированную глобальную экономику, по крайней мере, частично обоснованы, поскольку, как известно, экономические эффекты второго и третьего порядка трудно спрогнозировать. Со своей стороны, Путин сделал две ставки: на то, что российские финансовые институты найдут достаточные обходные пути, чтобы оставаться эффективными, и на то, что кампания на Украине завершится до того, как санкции вступят в полную силу. Что касается первого, то он был прав; однако еще неизвестно, как долго российская экономика, занимающая 11-е место в мире по показателю ВВП (1,70 трлн долларов в 2019 г.), сможет выдерживать такое давление по мере того, как конфликт становится все более затяжным

* * *

Члены международного сообщества уже начали сталкиваться с неблагоприятными последствиями санкций и эмбарго, наложенных на Россию, превращая процесс экономического наказания в войну на истощение, в которой все стороны должны нести определенные издержки. Возможно, неудивительно, что влияние международного права и права вооруженных конфликтов не разубедило ни Путина, ни высшее руководство (России). Но, возможно, это право дает надежду на установление в будущем какой-то формы правовой справедливости, которая могла бы повлиять на других акторов.

Антулио Дж. Эчеваррия, главный редактор издательства Военного колледжа армии США

Полностью статья будет опубликована 2 июля.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08.21 / Россияне смогут получить налоговый вычет на оплату штрафов ГИБДД

27.03.22 / Мнение: Рецензия трех критиков – Я, Долин и Бавырин

14.04.22 / Мнение: Что простые китайцы думают о России

17.07.21 / Беглов: «Петербург был основан до нашей эры, он на полторы тысячи лет старше Москвы»

02.02.22 / Мнение: КАРМА САТРАПА

28.02.22 / “Мы готовились давно”: Мишустин анонсировал план поддержки российской экономики

26.03.22 / Мнение: Неполноценный “весь мир”

28.06.21 / Перекраситься или уменьшить длину: какая трендовая прическа подойдет вашему знаку зодиака

05.12.21 / Не можешь победить — пересчитай

04.10.21 / Лукашенко потребовал от России возместить потери Беларуси из-за распада СССР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика