На Каширском шоссе в Москве загорелся мусор на площади 2000 кв. метров

На юге Москвы, в районе Каширского шоссе утром в среду произошло возгорание. Пожар очень быстро распространился на площади порядка 2000 квадратных метров. Об этом сообщает телеканал “360”.

Ма месте работают сотрудники МЧС, они делают все, чтобы ликвидировать пожар и защитить рядом стоящее производственное здание. По данным RT, возгорание уже удалось локализовать.