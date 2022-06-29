 

“Люди, помогите”: истерзанная раком Заворотнюк вопит о спасении

29.06.2022, 13:07, Разное
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Безусловно, онкология не могла не отразиться на близких звезды сериала “Моя прекрасная няня”. Сначала семья скрывала болезнь от широкой публике, но потом дочь Анастасии Заворотнюк стала время от времени рассказывать подписчикам о состоянии знаменитой мамы.

Нельзя не отметить, что страшное заболевание истерзало не только звезду “Моей прекрасной няни”, но и наследницу Анну, с которой она всегда была в тесных отношения. Тем не менее, девушка живет дальше и не ставит на себе крест. Так. накануне она отправилась с подругой в Петербург. Туристкам явно повезло с погодой: под палящим солнцем они прокатились на катере по рекам и каналам Северной столицы.

В своем микроблоге дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала снимок, на котором запечатлела два бокала, а на фоне поставила трогательную песню.

“Ты Венера, я – Юпитер. Ты – Москва, я – Питер. Люди, помогите дышать”, – вопит о спасении исполнитель песни.

Судя по всему, для Анны Заворотнюк эта композиция имеет особый смысл и она, образно говоря, тоже вопит о спасении. Только, не ясно о каком, потому что только девушка знает, что у нее на душе. Вполне возможно, что эта песня навеивает дочери Анастасии Заворотнюк некие любовные переживания.



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