 

Дочь Стриженовой в белоснежном платье принимает поздравления: Это большое счастье

29.06.2022, 13:06, Разное
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21-летняя дочь актрисы Александра принимает поздравления – девушка закончила МГУ и получила диплом с отличием! Своей радостью и гордостью наследница Екатерины Стриженовой поделилась с подписчиками.

“Это большое счастье,” – написала переполненная эмоциями выпускница.

Судя по всему, от учебы у Александры остались самые приятные впечатления. Девушка назвала проведенные в МГУ годы прекрасными. А награда за усердные труды в виде красного диплома, конечно, не может не радовать выпускницу и ее родителей, которые пришли поддержать дочь в столь важный день.

“7 Дней” опубликовали фото счастливой Александры и ее родителей, сделанные после церемонии вручения дипломов. Выпускница нарядилась в белоснежное платье с открытыми плечами и выглядела при этом очень эффектно. Александр и Екатерина Стриженовы предпочли более скромные наряды.

Чем Александра будет заниматься дальше, пока неизвестно. Судя по тому, что наследница Стриженовых окончила экономический факультет, идти по стопам родителей на телевидение она не собирается. Возможно, девушка посвятит какое-то время личной жизни. Она уже давно состоит в отношениях с молодым человеком, который, по слухам, уже даже сделал ей предложение.

Ранее “Дни.ру” рассказывали о том, что Екатерина Стриженова схоронила близкого человека.



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