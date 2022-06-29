 

Бездействие Смольного по сохранению «Красного треугольника» привело к очередному пожару

29.06.2022, 12:30, Разное
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Завод «Красный треугольник» загорелся в понедельник, 27 июня. Это не первый пожар на объекте культурного наследия. Наиболее вероятно, бездействие Смольного в этом вопросе связано с желанием «очистить территорию» для застройщика.

Возгорание на территории завода произошло из-за оставленного на пяти квадратных метрах территории мусора. Примечательно, что это не первый инцидент. Только за прошлый год было зафиксировано минимум шесть случаев. Уже в 2022-м ОКН горел трижды, один раз обрушились стены. Пострадавшую женщину госпитализировали.

Вопрос сохранения «Красного треугольника» обсуждается постоянно. В рамках тематических мероприятий выяснилось, что у правительства и девелоперов нет желания восстанавливать завод. Такое большой объем работ не выгоден экономически. Более того, комитет по инвестициям уже критиковали за бездействие.

Отметим, что на ПМЭФ-2021 «Красный треугольник» все же получил подрядчика в лице ООО «Управляющая компания «Бюро имущественных операций». Девелопер планирует приспособить «Красный треугольник» к современному использованию. На территории хотят возвести спортивные площадки, кинотеатр и прочие объекты.

На данный момент завершается проведение государственной историко-культурной экспертизы. Формируется список зданий, которые можно отдать под снос, а какие нужно оставить для реставрации. На этом решении скажутся последствия пожаров.

Не исключено, что в этом заинтересован сам девелопер. Как правило, уничтожить здания и построить на их месте новые гораздо проще и дешевле, чем реставрировать уже существующий комплекс.

Не последнюю роль в этом могут играть и чиновники. Ранее уже сообщалось о том, что комитет имущественных отношений не смог обеспечить вывоз мусора с территории завода. Это становится причиной постоянных пожаров.



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