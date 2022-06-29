Антон Красовский рассказал о компромате на Аллу Пугачеву

Антон Красовский, прославившийся громкими заявлениями относительно нынешней политической ситуации, обратился к Алле Пугачевой с предупреждением. Эпатажный журналист пояснил об имеющемся у него компромате на Примадонну.

Алла Пугачева вместе с мужем и детьми покинули территорию РФ еще в начале марта, сразу после начала спецоперации. Несмотря на заверение, что их выезд не является эмиграцией и после окончания школьных каникул и курса лечения певицы, пара так и не вернулась на родину. При этом Максим Галкин неоднократно критически высказывался о действиях российских властей, что вызывало волну возмущения соотечественников.

Образумить юмориста пытались многие политики и журналисты, в том числе, Маргарита Симонян, высказавшая свою точку зрения относительно причин брака 73-летней певицы и комика, которому недавно исполнилось 46 лет. Кроме того, в СМИ и Сети появилась информация о возможном возбуждении уголовного дела против Галкина. В ответ на это Алла Борисовна выступила с претензиями ко всем недоброжелателям, заявив, что может очень жестко ответить на их выпады.

К негативным отзывам относительно Пугачевой и Галкина присоединился и Антон Красовский. Он посоветовал певице не пытаться угрожать имеющейся у нее какой бы то ни было информацией. Журналист, отметившийся ранее эпатажными высказываниями относительно Украины, ее Конституции и политических деятелей, пригрозил народной артистке СССР имеющимся на нее компроматом. Красовский посоветовал Примадонне успокоиться не пытаться, защищая супруга, запугать кого-либо.

При этом он подчеркнул, что не слышал лично от Пугачевой никаких резких заявлений относительно ее действий в случае реального преследования максима Галкина органами правосудия. Сведения о якобы намерениях Пугачевой защищать мужа поделился ранее известный галерист Марат Гельман. Однако Красовский утверждает, что легенда эстрады просила у властей деньги на проведение своего юбилея и получила отказ из-за ее счетов в казино. Собеседник журналиста Юрий Николаев добавил, что не сомневается в возвращении Примадонны в Россию, так как подобного уровня популярности она не найдет ни в одной стране мира.