 

В Лисичанске якобы действует группа из 20 наемников из США

29.06.2022, 12:04, Новости дня
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Группа из 20 наемников из США якобы действует в южной части Лисичанска, об их передвижении стало известно из радиоперехвата разведки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев.

«Из сводки, которую мы получили по радиоперехвату, следует, что в южной части Лисичанска действует группа наемников из США – около 20 человек, которые передвигаются на пикапах. На одном из пикапов минометы стоят, на втором находятся ПТУРы (противотанковая управляемая ракета), и третий пикап обслуживает полностью системы БПЛА (беспилотный летательный аппарат). Наши разведчики выслеживают их», – передает ТАСС слова Киселева.

По словам помощника главы МВД ЛНР, силы республики и РФ активно сжимают кольцо вокруг Лисичанска. «Наши войска все ближе и ближе, сжимают кольцо», – сказал он.

Ранее посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, комментируя боевые действия в пригороде Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР), заявил, что достаточно много украинских боевиков сдались в плен. Где-то соотношение – одна треть сдалась, две трети остались лежать на поле.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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