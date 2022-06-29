В Лисичанске якобы действует группа из 20 наемников из США

Группа из 20 наемников из США якобы действует в южной части Лисичанска , об их передвижении стало известно из радиоперехвата разведки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев.

«Из сводки, которую мы получили по радиоперехвату, следует, что в южной части Лисичанска действует группа наемников из США – около 20 человек, которые передвигаются на пикапах. На одном из пикапов минометы стоят, на втором находятся ПТУРы (противотанковая управляемая ракета), и третий пикап обслуживает полностью системы БПЛА (беспилотный летательный аппарат). Наши разведчики выслеживают их», – передает ТАСС слова Киселева.

По словам помощника главы МВД ЛНР, силы республики и РФ активно сжимают кольцо вокруг Лисичанска. «Наши войска все ближе и ближе, сжимают кольцо», – сказал он.

Ранее посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, комментируя боевые действия в пригороде Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР), заявил, что достаточно много украинских боевиков сдались в плен. Где-то соотношение – одна треть сдалась, две трети остались лежать на поле.

—