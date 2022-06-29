 

ФСБ выявила планировавших захват власти экстремистов в Волгоградской области

29.06.2022, 12:04, Новости дня
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В Волгоградской области задержаны подозреваемые в подготовке к насильственному захвату власти, сообщили в управлении ФСБ по региону.

«Сотрудниками УФСБ РФ по Волгоградской области совместно с представителями ГУ МВД РФ по региону на территории области выявлены жители региона, причастные к созданию экстремистского сообщества на территории области», – цитирует сообщение спецслужбы ТАСС.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемые на собраниях обсуждают подготовку к насильственному захвату власти с применением огнестрельного оружия и легковоспламеняющихся смесей.

Нападение планировалось совершить на правоохранительные органы и на Вооруженные силы России, их транспортные средства, а также на объекты социальной инфраструктуры.

Уголовное дело возбуждено по статье «Организация экстремистского сообщества».

Ранее ФСБ во Владимирской области задержала мужчину, занимавшегося подготовкой теракта на несанкционированном митинге.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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