ФСБ выявила планировавших захват власти экстремистов в Волгоградской области
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В Волгоградской области задержаны подозреваемые в подготовке к насильственному захвату власти, сообщили в управлении ФСБ по региону.
«Сотрудниками УФСБ РФ по Волгоградской области совместно с представителями ГУ МВД РФ по региону на территории области выявлены жители региона, причастные к созданию экстремистского сообщества на территории области», – цитирует сообщение спецслужбы ТАСС.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемые на собраниях обсуждают подготовку к насильственному захвату власти с применением огнестрельного оружия и легковоспламеняющихся смесей.
Нападение планировалось совершить на правоохранительные органы и на Вооруженные силы России, их транспортные средства, а также на объекты социальной инфраструктуры.
Уголовное дело возбуждено по статье «Организация экстремистского сообщества».
Ранее ФСБ во Владимирской области задержала мужчину, занимавшегося подготовкой теракта на несанкционированном митинге.
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