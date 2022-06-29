 

“Совет да любовь!”: кинутый женой изменщик Николаев представил новую невесту

29.06.2022, 11:45, Разное
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Музыкант знает, что июль и август – это популярное время для свадеб. Он подготовил всем брачующимся свой подарок – летнюю версию песни “Невеста”, которую так часто включают на свадьбах. Свою новую “Невесту” Игорь Николаев представил публике в соцсетях, пообещав, что уже с 30 июня трек будет доступен на всех основных цифровых площадках.

“Как говорится, совет да любовь!” – написал музыкант.

Поклонники с удивлением и радостью встретили обновленную версию любимой композиции и принялись поздравлять артиста в комментариях. Некоторые подписчики признались, что под эту песню сразу вспоминают свою свадьбу. Кто-то из фолловеров тут же заявил, что хотел бы, чтобы Игорь Николаев вновь спел вместе с Наташей Королевой. По мнению фанатов, они были прекрасной парой и сейчас могли бы еще вместе “дать стране угля”.

Игорь Николаев не стал отвечать на такое предложение. Подобное воссоединение вряд ли возможно столько лет спустя. Напомним, что брак Николаева и Королевой распался еще в 2001 году. Тогда говорили, что жена кинула изменщика, устав терпеть. Оба бывших супруга уже давно построили свое счастье с другими партнерами и даже на сцене не появляются вместе.

Ранее “Дни.ру” рассказывали о том, как вышвырнутый за измены Игорь Николаев вернулся к маме.



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