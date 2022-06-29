Мнение: Задержка груза

Норвежские таможенники отказались пропустить грузы для российских поселений на архипелаге Шпицберген. Направленные в арктические поселки грузы задержаны на контрольно-пропускном пункте «Стурскуг», сообщила во вторник, 28 июня, телерадиокомпания NRK.

На эту тему уже высказался «сенатор» Клишас: «…Наши граждане на Шпицбергене должны быть обеспечены всем необходимым, а их безопасность гарантирована в полной мере…» И добавил: «…после действий Норвегии, с данного момента, суверенитет этой страны над Шпицбергеном под большим вопросом…»

Что означает последняя фраза, сказать сложно. Будем бомбить? Введем войска? Выразим озабоченность?

Кстати, если кто не забыл: Норвегия – эта та самая страна, которой Медведев отдал огромную акваторию Баренцева моря. Просто так, щедро и с барского плеча. В обмен на возможность качать газ со Штокмановского месторождения. Правда, потом оказалось, что газ не нужен (его предполагали гнать в виде СПГ в США, а там как раз случилась сланцевая революция, в которую не верил Миллер), а вдовесок выяснлось, что у России просто нет технологий, позволяющих качать газ в Арктике из-под воды.

Но акваторию Баренцева моря уже не вернуть. Продано. Ни за грош.

Так что норвегов понять можно: как можно уважать страну, которая сама себя не уважает?

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