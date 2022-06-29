 

В Госдуме заявили об укреплении дальних подступов к Крыму

29.06.2022, 9:20, Новости дня
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Россия укрепляет дальние подступы к Крыму во избежание провокаций со стороны киевских властей, сообщил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

«Россия уже укрепляет дальние подступы к полуострову, в том числе в Херсонской области, новыми образцами вооружений и формированием новой линии обороны, во избежание любых провокаций», – передает РИА «Новости» слова Белика.

По его словам, сегодня именно Херсонская область формирует оборонительный рубеж на крымском направлении, а сам полуостров является сгустком военной техники и многоуровневой системы противовоздушной обороны.

Ранее постпред республики при президенте РФ – заместитель председателя Совмина Крыма Георгий Мурадов рассказал, что туристы из Херсонской и Запорожской областей начали приезжать на отдых в Крым.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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