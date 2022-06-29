 

Сайт Роскосмоса подвергся DDoS-атаке после публикации фото «центров принятия решений» НАТО

29.06.2022, 9:20, Новости дня
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Сайт Роскосмоса вновь подвергся DDoS-атаке, это произошло после публикации спутниковых снимков «центров принятия решений» стран НАТО, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец.

«После публикации Роскосмосом космических снимков «центров принятия решений» [Североатлантического альянса], сайт госкорпорации подвергся DDoS-атаке. На этот раз, в отличие от марта-апреля, не из-за рубежа, а из родного Екатеринбурга», – передает ТАСС слова Струговца.

Ранее Роскосмос в преддверии саммита НАТО в Мадриде опубликовал снимки и координаты центров принятия решений Запада из космоса, фотографии сделаны спутником «Ресурс-П».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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