Высшее образование требуется в каждой 10 вакансии

Служба исследований онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, изменились требования работодателей ЦФО, в том числе из Ярославской области, к уровню высшего образования соискателей за последние три года.

Доля вакансий, в которых среди требований указано наличие высшего образования как такового, за три года немного снизилась на 1 п.п.: с 12% от общего числа предложений о работе в начале 2019 года до 11% в середине 2022 года. Сильнее всего доля предложений о работе, в которых прописана необходимость высшего образования, упала в профессиональной сфере «Госслужба, НКО» (-24 п.п.; с 39% вакансий в начале 2019 года до 15% в середине 2022 года), вырос – в сфере «Безопасность» (+12 п.п.; с 16% до 29%).

Наиболее часто вакансии с требованием высшего образования сегодня по-прежнему можно встретить в сферах «Наука, образование» (33% от всех предложений о работе в сфере), «Бухгалтерия» (29%), «Управление персоналом, тренинги» (29%) и «Закупки» (27%). В региональном разрезе наиболее строги к наличию высшего образования работодатели Москвы и Дальневосточного федерального округа (по 14%).

Уточнение необходимого уровня высшего образования (бакалавриат, магистратура или специалитет) в вакансиях встречается крайне редко: в начале 2019 года – лишь 0,8% от всех предложений работодателей, сегодня – 1,1%. Причем наименее востребованным у работодателей является бакалавриат – на него сегодня приходится 0,2% вакансий, тогда как на магистратуру – 0,4%, а на специалитет – 0,8% (важно, что в одной вакансии могут упоминаться несколько ступеней высшего образования).

Конкретная ступень высшего образования наиболее принципиальна в медицине (соответствующее уточнение есть в 6,8% вакансий) и в юридической сфере (3,4%). При этом в медицинских вакансиях с подобным требованием, как правило, речь идет о специалитете (6,5%), а в юридических – о магистратуре (2,3%).