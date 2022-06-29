 

“Все, ухожу”: Подавшая на развод покалеченная мужем Пугачева сбежала из дома

29.06.2022, 9:00, Разное
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После начала спецоперации на Украине Примадонна вместе с детьми уехала в Израиль. Сама Алла Пугачева объяснила свой отъезд лечением и отдыхом, однако многие думают, что всему виной поведение ее супруга, который то и дело поливает грязью годами кормившую его страну.

Примадонна столкнулась с волной критики – даже от некогда близких людей, но при этом сама никак не реагирует на гневные выпады в свою сторону. Однако нашлись люди, которые не бросили артистку в такой непростой период ее жизни. Среди них – телеведущая Кира Прошутинская, которая дружит с певицей еще со школы.

Как оказалось, теледива вела дневники, в которых нашлось место и строкам об Алле Пугачевой. Внезапно Прошутинская решила поделиться отрывками из своих мемуаров, чтобы показать, что Примадонна – в первую очередь человек, на пути которого были разные перипетии.

Например, в одном из отрывков женщины говорят о своей нелегкой ноше. Алла Борисовна разоткровенничалась и призналась, что в ее жизни был период, когда из-за одиночества она “сдуру” без любви вышла замуж. В итоге ее избранник время о времени калечил ее – внутренне, конечно: своим хамским отношением.

“И вдруг, в какой-то день во время очередной ссоры, решила: все, ухожу. И ушла”, – процитировала в своем дневнике Аллу Пугачеву телеведущая.

Как оказалось, Примадонна, у которой просто-напросто сдали нервы из-за вечной ругани, сбежала из дома и обосновалась в гостинице. Судя по тому, что сейчас она в браке с молодым комиком, Алла Пугачева подала на развод.



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