Таинственная гибель 22 подростков в ночном клубе ЮАР

Что-то странное произошло на днях в ЮАР где в ночном клубе-таверне произошла массовая гибель сразу 22 школьников. До сих пор неизвестно, что их убило.

Подростки, самому старшему из которых было 17 лет, а самому младшему всего 13, веселились в таверне “Enyobeni” в городе Ист-Лондон в прошлое воскресенье, отмечая окончание школьных экзаменов.

Около 1 часа ночи таверна была битком забита подростками и все было относительно благополучно, но в 4 часа ночи поступило сообщение о множестве погибших.

17 человек были найдены мертвыми на полу в таверне, а еще пятеро скончались в больнице. Большинство погибших мужского пола.

По словам Унати Бинкосе, сотрудника правительственной службы безопасности, который посетил место происшествия одним из первых среди официальных лиц, на жертвах не было видимых открытых ран, так что он исключил как причину смерти панику толпы.

Более того, журналисты местной газеты “Dispatch Live” сообщили, что, когда они также посетили место происшествия, они обнаружили тела, “лежащие так странно, как будто они внезапно просто рухнули на пол во время танца или беседы”.

Это происшествие быстро стало событием большой значимости и вскоре президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил соболезнования и обеспокоенность в связи с гибелью подростков в таверне.

В настоящее время судебно-медицинские бригады расследуют причины смерти, в том числе проверяют тела на наличие потенциальных ядов, сообщает агентство AFP.

Тем временем одна из девушек, находившихся в таверне во время гибели ее сверстников, говорит, что она чувствовала запах какого-то газа и что людям вокруг нее было трудно дышать. При этом клубный вышибала держал дверь заведения закрытой.

“Я не уверена, был ли это слезоточивый газ или перцовый баллончик. Когда погибло несколько человек, я тоже отключилась примерно на три часа. Затем, когда они разбудили нас, они думали, что я тоже мертва “, -рассказала она в интервью Al Jazeera.

Полиция начала расследование, пытаясь понять с чем они столкнулись. Пока никто не знает виноват ли в смерти молодых людей какой-то смертельный газ, яд или что-то еще.

Жители ЮАР возмущены тем, что власти не закрывали ночной клуб, где несовершеннолетние напивались алкоголем. Некоторые считают, что их детей погубила именно выпивка, в которую было что-то подмешано.

В соцсетях можно найти также мнение о том, что сомнительно, что это был яд, токсин или что-то, попавшее в желудок, потому что никто из умерших не корчился в судорогах, практически никого не рвало и тела выглядели удивительно спокойно. По словам выживших, смерть настигала подростков внезапно — они падали бездыханными на танцполе, за столиками, на лестнице, целыми группами.