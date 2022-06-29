 

Участников саммита НАТО в Мадриде накормили «русским салатом»

29.06.2022, 7:55, Новости дня
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Западных чиновников и журналистов шокировало появление в меню ресторана, который обсуживает саммит НАТО в Мадриде, блюда под названием «Картофельный салат по-русски», информирует Reuters.

Как сообщается, участники мероприятия уточнили, что блюдо находилось на верхней строчке меню и предлагалось по цене восемь евро за порцию. В состав салата входит горох, картофель, морковь и майонез, передает РИА «Новости».

«Русский салат на саммите НАТО? Я немного удивлен таким выбором блюда», – сообщил журналист Иньяки Лопес.

Авторы статьи отметили, что «русский салат» вызвал недоумение из-за планов участников саммита официально назвать Россию «угрозой» для Североатлантического альянса.

«Однако высокое содержание углеводов в блюде оказалось важнее его спорного названия, и, как сообщается, оно было распродано за пару часов», – говорится в публикации.

Ранее Роскосмос в преддверии саммита НАТО в Мадриде опубликовал снимки и координаты центров принятия решений Запада из космоса, фотографии, сделанные спутником «Ресурс-П».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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