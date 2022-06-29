 

Нарышкин раскрыл смысл названия подразделения нелегальной разведки

29.06.2022, 7:55, Новости дня
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Управление «С», подразделение нелегальной разведки в составе Службы внешней разведки РФ (СВР), называется так от слова «специальный» в его прежнем наименовании почти 70-летней давности, директор СВР Сергей Нарышкин.

Накануне Управлению «С» СВР (нелегальная разведка) исполнилось сто лет. Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека.

«После появления в марте 1954 года Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР были предприняты энергичные шаги по восстановлению утраченных к тому времени в силу ряда причин возможностей нелегальной разведки», – передает РИА «Новости» слова Нарышкина.

 В соответствии с решением ЦК КПСС «О мерах по усилению разведывательной работы в органах государственной безопасности за границей» в Первом главном управлении КГБ приказом от 17 сентября 1954 года было образовано наделенное соответствующими функциями, силами и средствами Специальное управление (Спецуправление, СУ), добавил он. «Таким образом, «С» расшифровывается просто как первая буква от слова «специальный», – отметил Нарышкин.

«Что касается современного наименования подразделения, которое всем известно как Управление «С», то можно констатировать, что 20 октября 1966 года упоминавшееся выше Спецуправление было переименовано в Управление «С» ПГУ КГБ при Совете министров СССР. При этом в среде оперсостава в неофициальной обстановке подразделение продолжают называть «спецуправлением», – добавил он. И литера «С» в названии подразделения осталась, будучи изначально связана со словом «специальный» в его прежнем наименовании, отметил директор СВР.

Управление «С» всегда было самым секретным подразделением отечественной внешней разведки. Тем не менее, в разные годы стали широко известны имена подлинных асов-нелегалов, внесших неоценимый вклад в обеспечение интересов и безопасности родины. В их числе Яков Серебрянский, Дмитрий Быстролетов, Василий Зарубин, Александр Коротков, Исхак Ахмеров, Арнольд Дейч, Иосиф Григулевич, Вильям Фишер (Рудольф Абель), Конон Молодый, Геворк и Гоар Вартаняны, Алексей Козлов, Юрий Дроздов.

Ранее Нарышкин рассказал, что советский разведчик Вильям Фишер (Рудольф Абель) добывал уникальные сведения в США, в том числе об атомной бомбардировке советских городов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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