День Тихона Тихого: народные приметы и традиции 29 июня

История

Святой появился на свет в городе Амафунте на Кипре и уже в детстве отличался даром чудотворения. Его отец был пекарем и однажды попросил сына пойти в город и продать хлеб. Однако домой Тихон вернулся без денег, раздав изделия горожанам бесплатно. Сначала глава семьи разгневался, но услышав строки из Священного писания из уст своего наследника, успокоился. Сын сказал: “Дающий Богу сторицей примет”, и не обманул: в пустом шкафу пекаря внезапно появилась гора хлеба.

Будучи епископом, Тихон боролся с язычеством и популяризировал веру во Всевышнего. Кроме того, он не растерял своего милосердия и проявлял его даже в отношении тех, с кем активно боролся.

Приметы

Народ в этот день предсказывал погоду по разным признакам. Дождливые дни сулили капли росы на окнах, молчание кузнечиков, спокойствие скота, убывание воды в реке и мечущаяся рыба. А хорошую погоду предсказывали вечерний туман, глухой звон колокола, хорошо освещенный млечный путь, забавы воробьев и прибывание воды в реке. Если 29 июня заметны сидячие вороны клювами в одну сторону, значит, стоит ждать сильный ветер.

Традиции

В праздник народ обычно устраивал толоки, что значит – работа за еду. На столы выставлялись разные деликатесы и питье – в знак благодарности бедным людям за труд. Эта традиция также помогала обеспечить нищих едой и помочь им не умереть от голода.

Что нельзя делать 29 июня