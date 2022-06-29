 

Activision Blizzard анонсировали платные патчи в Diablo 4

29.06.2022, 7:32, Разное
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Американский разработчик игр Activision Blizzard объявил о том, что все будущие патчи для Diablo 4 будут платными. Такая мера вызвана провальными оценками Diablo Immortal на Metacritic из-за системы монетизации контента. При этом директор Activision Blizzard Бобби Котик сразу отмел идею продавать игру за 60$ без необходимости доплачивать за контент, объяснив это сложностью разработки и негативной реакцией топ-менеджмента корпорации.

Если планы будут реализованы, то игрокам предстоит платить не только за полную версию игры, но и за каждое исправление ошибок. Обычные обновления будут стоить около 5$, в то время как крупные патчи обойдутся уже в 15$. Для активных игроков предусмотрят дисконтную систему.

Платные патчи помогут инклюзивной команде, отвечающей за разработку, гарантировать не только исключительное качество продукта, но также и создание дополнительного контента в течение многих лет после релиза.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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