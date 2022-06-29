Защита от солнца нужна не только коже, но и волосам: из чего и как сделать натуральное средство разными способами

Всем нам известно о необходимости солнцезащитного крема для кожи. Но немногие знают о том, что волосы нужно тоже беречь от ультрафиолета. Долгое пребывание под солнцем приводит к пересыханию и повреждению прядей, а также к ожогу кожи головы. Готовые солнцезащитные продукты для волос стоят дорого и нередко содержат вредные вещества. Однако существуют натуральные средства, которые можно сделать своими руками. Их рецептами мы поделимся в статье.

Виноградные косточки и розовая вода

Подготовьте следующие продукты:

розовую воду – стакан; масло виноградных косточек – 10 – 20 капель.

Смешайте ингредиенты и перелейте жидкость в пульверизатор. За 20 минут до выхода на улицу распылите состав на шевелюру.

Приготовленное средство следует хранить в холодильнике, чтобы оно дольше вам прослужило.

Белый чай и лаванда

Для приготовления этого средства вам понадобится:

белый чай – пара пакетиков; эфирное масло лаванды – 5 капель.

Заварите белый чай из 2 пакетиков. Дайте ему остыть. Затем добавьте в него масло лаванды. Храните приготовленную жидкость во флаконе.

Перед применением встряхните емкость. Наносите состав на волосы каждый день перед выходом на улицу.

Цинковый крем

Возьмите следующие ингредиенты:

оксид цинка и аргановое масло – по 1 чайной ложке; воду – 1 чашку.

Для приготовления солнцезащитного средства лучше использовать оксид цинка в порошке. Его можно приобрести в аптеках.

Хорошо перемешайте продукты и сразу же нанесите состав на волосы. Хранить это средство нежелательно, его следует использовать непосредственно после приготовления.

Алоэ вера и мед

Вам понадобятся следующие продукты:

гель алоэ вера и мед – по 1 столовой ложке; морская соль и масло кокоса – по 1 чайной ложке; вода – стакан.

Перемешайте в миске гель алоэ вера, масло кокоса, морскую соль и мед. У вас должна получиться однородная масса.

Затем добавьте воду. Перемешайте состав, чтобы все ингредиенты растворились в жидкости. Перелейте его в пульверизатор.

Встряхните распылитель. Опрыскивайте волосы этим средством перед выходом под солнечные лучи.

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Масла авокадо и семян малины

Вам понадобится:

розмариновый чай – 1 пакетик; масла авокадо и семян малины – по 2 столовых ложки.

Заварите розмариновый чай, а затем остудите его. Добавьте масла и тщательно перемешайте жидкость.

Храните смесь в пульверизаторе. Ежедневно наносите средство на пряди, предварительно встряхнув распылитель.

Масла кокоса, миндаля, авокадо и алоэ вера

Возьмите следующие ингредиенты:

гель алоэ вера – 3 чайных ложки; масла авокадо и миндаля – по 1 столовой ложке; кокосовое масло – 2 столовых ложки; воду – 3 столовые ложки.

Налейте воду в небольшую емкость. Добавьте в нее все остальные ингредиенты и тщательно перемешайте.

Храните это средство во флаконе. Наносите его на шевелюру перед выходом из дома.

Масло жожоба с яичным желтком, медом и коньяком

Вам потребуются следующие продукты:

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Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото) желток – из 1 яйца; масло зародышей пшеницы – столовая ложка; мед, коньяк и масло жожоба – по чайной ложке.

Перемешайте все продукты. У вас должна получиться масса, напоминающая по консистенции густую пасту.

Нанесите эту массу на голову и распределите ее по всей длине прядей – от корней до кончиков. Подождите 20 минут, чтобы состав подействовал на шевелюру. Затем, как обычно, вымойте голову шампунем.

Йогурт, мед и яблочный уксус

Подготовьте следующие ингредиенты:

биойогурт или греческий йогурт – 6 столовых ложек; мед – пару столовых ложек; теплую воду – 3 столовые ложки; яблочный уксус – столовая ложка; лавандовое масло – 20 капель; эфирное масло перечной мяты – 10 капель.

Перемешайте продукты так, чтобы у вас получилась масса кремообразной консистенции. Нанесите эту маску на голову и подержите полчаса. Затем вымойте волосы с шампунем и кондиционером.

Смесь эфирных масел и витамина E

Вам понадобятся:

масла кокоса и рисовых отрубей – по 2 столовых ложки; масла кунжута и жожоба – по столовой ложке; касторовое масло – чайная ложка; витамин E – 1 капсула; эфирное масло сладкого апельсина – 10 капель.

Тщательно перемешайте все продукты. Увлажните волосы и нанесите на них приготовленную массу. Через полчаса вымойте голову с шампунем.

Масла кокоса и жожоба с алоэ вера

Вам потребуется:

вода – 3 столовых ложки; гель алоэ вера, масла кокоса и жожоба – по 1 столовой ложке.

Налейте воду в емкость. Добавьте в нее все остальные продукты. Хорошо перемешайте их.

Держите средство во флаконе. Наносите его на голову перед выходом на улицу. Этот состав можно хранить в холодильнике до 3 дней.

Заключение

Воспользуйтесь этими простыми рецептами, чтобы защитить волосы от повреждающего воздействия ультрафиолета. Эти средства безвредны и не раздражают кожу головы.