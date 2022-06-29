 

Названа численность группировки НАТО у границ России

29.06.2022, 6:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Общая численность всех восьми батальонных групп НАТО у границ с Россией составляет в настоящий момент 9 641 человек, следует из документа организации в преддверии саммита альянса в Мадриде.

По его информации, в Латвии насчитывается 1 887 человек (ведущая страна, направившая основной контингент и осуществляющая командование, – Канада), в Болгарии – 968, в Эстонии – 1 430 (ведущая страна – Великобритания), в Венгрии – 900, в Литве – 1 632 (ведущая страна – Германия), в Польше – 1 033 (ведущая страна – США), в Румынии – 1 148, в Словакии – 643, передает ТАСС.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что любые попытки посягнуть на Крым будут расцениваться как объявление войны России, а если это сделает страна НАТО, то это будет означать конфликт со всем Североатлантическим альянсом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12.20 / У американской пары родилась девочка, эмбрион которой пробыл в заморозке рекордные 27 лет

06.02.21 / “Дух демократии выпущен из бутылки”. Германия пообещала оппозиции Беларуси более €20 млн

10.06.21 / Шмыгаль заявил, что Украина подаст иск в Стокгольмский арбитраж, если Россия остановит транзит газа через Украину

20.08.21 / Минюст внес «Дождь» в список иноагентов

29.03.21 / Ремонт на МКС при помощи молотка не удался

29.04.21 / “Работай, Коля”. Тищенко рассказал, как Зеленский отреагировал на его вечеринку в разгар карантина

01.03.21 / СБУ предотвратила контрабанду старинного оружия и монет времен Киевской Руси стоимостью $1 млн

09.03.21 / Российские послы поздравили женщин на разных языках мира

21.05.22 / Турции посоветовали выйти из НАТО и вступить в ОДКБ

27.01.21 / Австрия и Британия приветствовали намерение РФ и США продлить ДСНВ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика