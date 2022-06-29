Российский дипломат назвал условия завершения спецоперации на Украине

Специальная военная операция в Украине будет продолжаться, пока не прекратятся обстрелы Донбасса и с украинской территории не перестанет исходить угроза для России, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в Совете Безопасности всемирной организации.

«Мы начали специальную военную операцию с тем, чтобы прекратить обстрелы Донбасса Украиной, чтобы с территории этой страны, превращенной с подачи западных стран в анти-Россию, а также от ее националистического руководства, перестала исходить угроза как России, так и жителям юга и юго-востока Украины. Пока эти цели не будут достигнуты, наша операция будет продолжаться», – приводит слова дипломата ТАСС.

«Поставками вооружений вы [западные страны] лишь продлеваете агонию преступного киевского режима, готового принести в жертву свое население, – отметил Полянский. – Чем раньше вы это осознаете, тем раньше украинское руководство сядет за стол переговоров с реалистичной позицией, а не с лозунгами и фантомными болями».

Он также подчеркнул, что поставляемое Западом оружие Киеву, а также прибывшие на Украину иностранные наемники представляют собой законные военные цели для России. «От вас в Киеве хотят лишь поддержки деньгами и оружием. При этом вы должны понимать, что поставки последнего, как мы вас с самого начала и предупреждали, были и остаются для нас военными целями, как и наемники из ваших государств. И объекты, где это оружие и наемники размещаются или складируются, также становятся законными военными целями», – сказал Полянский в ходе выступления в Совете Безопасности всемирной организации.

Российский дипломат пояснил, что по этому принципу законными целями были и «ангары на территории Кременчугского завода дорожных машин». «Киевский режим целенаправленно складирует вооружения в самом центре городов по соседству с жилыми районами, подвергая опасности население и превращая его в живой щит», – отметил Полянский. «При этом, как бы вы вопреки фактам ни утверждали обратное, мы ударов по гражданским и мирным объектам не наносили и не наносим», – констатировал первый заместитель постпреда РФ при ООН.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН исключить Россию из Совета Безопасности всемирной организации, где РФ является постоянным членом. В Кремле подчеркивали, что альтернатив СБ ООН не существует, любые реформы должны быть исключительно продуктом консенсуса постоянных членов Совбеза. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытках ряда стран изменить устав ООН, чтобы лишить постоянных членов Совета Безопасности, среди которых и Россия, права вето.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров разъяснил, что в пустующем ТЦ в украинском Кременчуге произошел пожар из-за детонирования боеприпасов западного производства на стоящем рядом армейском складе, по которому нанесли удар российские военные. При этом Владимир Зеленский утверждает, что причиной пожара в ТЦ в Кременчуге стал ракетный обстрел. Во вторник официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВКС РФ в районе Кременчугского завода дорожных машин нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами, детонация которых вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре.

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