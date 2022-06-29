Мнение: О тактике ВСУ

В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/7705872.html

О тактике ВСУ

Что еще можно сказать касаемо тактики ВСУ. Кадровые части они стараются беречь, выставляя заслоны из резервистов в посадках вдоль дорог, населенниках.

Как рассказывали знакомые разведчики, в ходе штурма очередного села такой заслон пропустил "броню", но когда пошла пехота, то по ней открыли огонь из стрелкового оружия буквально из каждого окна населенника. Пехоте пришлось откатиться, и впоследствии артиллерия буквально выжгла тот квадрат. Те немногие из "заслона", кто уцелели, побросали оружие и попытались уйти, переодевшись в "гражданку". Это потом рассказывали сами пленные разведчикам. Отступать с позиций у них не было варианта – их бы просто расстреляли свои же. Задача такого живого заслона из набранных с улиц украинских городов мужиков – просто задержать наши войска и дать возможность отработать их артиллерии.

Нечто похожее я помню по Сирии по кампаниям против "ИГИЛ" и "ан-Нусры" (обе организации запрещены в РФ). Будь то продвижение в пустыне или бой за какой-нибудь населенник – всегда после штурма правительственные силы ожидали появления "джихад-мобиля" со смертником за рулем. Зачастую такая машина заранее маскировалась, иногда пропуская вперед войска, а иногда арабский "камикадзе" пытался с наскоку заехать в район еще незакрепившегося подразделения. И, к сожалению, не всегда смертика мог встретить выставленный ПТУР или танк. Нескольих своих друзей я потерял именно из-за таких атак. Разведку террористы вели с беспилотника и корректировали маршрут адской машины, попутно все это снимая для своих пропагандистских сюжетов. Там, на востоке, создавался свой "культ смерти". У тех, кто готовил "камикадзе" существовали списки на очередь взорваться. То есть терорист еще жил, может работал, чем-то там занимался в общем. Но по сути уже был "в стране вечной охоты". Когда наступал его черед, с ним связывались и он отправлялся в последний путь на машине, груженной тоннами взрывчатки. Абсолютно понятно, что фабрика по промывке мозгов там работала эффективно, особенно у "ИГИЛ" (запрещена в РФ). Больше всего смертников по своим наблюдениям я помню у них.

На Украине, конечно, другой масштаб и специфика. Здесь вместо "джихад-мобиля" урон наступащим наносит артиллерия, а сковать их пытаются "живым мясом". Но задача абсолютно идентична по своей сути. Да и промывать мозги как религиозным фанатикам не надо. Если после коктейля украинской пропаганды наступает горькое похмелье, просто действует страх быть расстреляным "заградотрядом".

С. Шилов

https://t.me/bayraktar1070/39 – цинк

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