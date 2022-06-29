 

ЕК анонсировала начало торговли электроэнергией между Украиной и ЕС

29.06.2022, 5:07, Новости дня
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Евросоюз и Украина начнут 30 июня торговлю электроэнергией, сообщила во вторник еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии объявила сегодня, что торговля электроэнергией между Украиной и ЕС начнется на этой неделе, 30 июня. Я приветствую это событие, которое последовало за успешной экстренной синхронизацией украинской и молдавской энергосистем с европейской континентальной энергосистемой в марте», – передает ТАСС ее слова.

Ранее в Венгрии заявили, что ЕС должен прекратить вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине, так как подошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, «по рациональному мышлению», «плохо кончится для Европы».

До этого в Китае заявили, что самые крупные карты в рукаве РФ в борьбе с западными санкциями – это энергия и продовольствие.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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