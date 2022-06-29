Аксенов рассказал о запуске автобусов из Крыма в Херсон, Мелитополь и Бердянск

Стоимость проезда и расписание поездов и автобусов определены для маршрутов между Крымом и Северной Таврией, рейсы будут запущены от Симферополя по трем направлениям, поезда из Джанкоя – по двум, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов во вторник в своем Telegram-канале.

«Купить билеты и на автобус, и на поезд в Крыму можно за рубли, на освобожденных территориях – за рубли и за гривны. Безопасность перевозок будет обеспечена силами Росгвардии», – написал Аксенов.

Аксенов уточнил, что автобусы будут курсировать ежедневно в режиме экспресса по трем направлениям: Симферополь – Херсон, Симферополь – Мелитополь и Симферополь – Бердянск. Стоимость поездки от 1300 до 1800 рублей.

По каждому из маршрутов в день будет по два рейса в каждую сторону. Купить билет можно за 30 дней до самой поездки. Покупка билетов будет доступна непосредственно в поезде у проводников за наличный расчет, на официальном сайте компании-перевозчика ЮППК и в мобильном приложении «В путь – билеты на электрички».

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