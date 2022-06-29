Полиция застрелила двух человек в канадском банке

В перестрелке в одном из банков канадского города Саанич провинции Британская Колумбия пострадали шесть полицейских, стражи порядка застрелили двух подозреваемых, сообщил телеканал Си-ти-ви.

Как передает телеканал Си-би-си со ссылкой на местную полицию, двое вооруженных мужчин вошли в банк приблизительно в 11.00 (21.00 мск) и открыли огонь по полицейским. Оба мужчины погибли на месте, шестеро представителей правоохранительных органов получили травмы различной степени тяжести. По предварительной информации, никто из сотрудников и посетителей банка не пострадал. По сведениям Си-би-си, полиция продолжает поиски еще одного возможного участника перестрелки, роль которого в нападении не уточняется, передает ТАСС.

Как сообщила пресс-служба полиции города, близлежащие дома и предприятия эвакуируют из-за возможного наличия взрывного устройства.

Ранее в ходе перестрелки в центре Торонто погибли два человека.

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