Полиция застрелила двух человек в канадском банке
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В перестрелке в одном из банков канадского города Саанич провинции Британская Колумбия пострадали шесть полицейских, стражи порядка застрелили двух подозреваемых, сообщил телеканал Си-ти-ви.
Как передает телеканал Си-би-си со ссылкой на местную полицию, двое вооруженных мужчин вошли в банк приблизительно в 11.00 (21.00 мск) и открыли огонь по полицейским. Оба мужчины погибли на месте, шестеро представителей правоохранительных органов получили травмы различной степени тяжести. По предварительной информации, никто из сотрудников и посетителей банка не пострадал. По сведениям Си-би-си, полиция продолжает поиски еще одного возможного участника перестрелки, роль которого в нападении не уточняется, передает ТАСС.
Как сообщила пресс-служба полиции города, близлежащие дома и предприятия эвакуируют из-за возможного наличия взрывного устройства.
Ранее в ходе перестрелки в центре Торонто погибли два человека.
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