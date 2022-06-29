 

Мнение: О главном событии этого лета: НАТО дрогнуло и прогнулось!

29.06.2022, 5:05, Разное
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Итак, это всё-таки случилось. Причём, вопреки мнению скептиков, всё оказалось гораздо проще, чем представлялось с самого начала. Хотя и тогда это дело не выглядело ни авантюрным, ни безнадежным. И что бы далее ни говорили прожжённые политики в своих речах лукавых, факт остаётся фактом.

НАТО «прогнулось». И теперь судьба многомиллионного народа полностью отдана «на усмотрение» кровавого диктатора. Который до сих пор в средствах особенно и не стеснялся. То есть, коллективный Запад ухитрился таки получить в XXI веке свой «новый Мюнхен», столь же позорный.

Речь о тройственном соглашении, подписанном 28 июня между Турцией и Швецией с Финляндией. Хотя по официальной версии западной пропаганды — это исторический меморандум о взаимном уважении национальных принципов безопасности. Который снял последнее формальное препятствие на пути шведов и финнов в Североатлантический Альянс. Говорится, что скандинавы и турки согласились оказывать «полную поддержку против угроз безопасности друг друга». Но в действительности этот договор — полный триумф турецкого президента Реджепа Эрдогана, который буквально выкрутил руки западным демократиям. Вот на что фактически полностью подписались Швеция и Финляндия:
🔹 Хельсинки и Стокгольм согласились сотрудничать с Анкарой в борьбе с курдскими формированиями.
🔹 Швеция и Финляндия договорились отменить эмбарго на поставки продукции оборонной промышленности Турции (и это касается всех стран-членов Альянса, исходя из принципа равных условий).
🔹 Все три страны создадут механизм для обмена информацией в борьбе с «терроризмом», т.е., по факту, с курдами, которых террористами считает только Анкара.

По сути, Реджеп Эрдоган получил всё, что хотел. И «зелёный свет» его спецоперации против курдов де-факто открыт.

Ранее турецкий президент заблокировал принятие новых членов в #НАТО, обвинив Финляндию и Швецию в предоставлении убежища курдским повстанцам, которые, по версии Анкары, ведут вооружённое восстание против турецкого государства. Естественно, в Хельсинки и Стокгольме считали иначе. Но быстренько пересмотрели своё мнение под натиском турецкого лидера. Впрочем, у него вряд ли что вышло, не окажись Вашингтон и Брюссель перед необходимостью продемонстрировать в расширенном составе «единство и силу» российскому президенту Владимиру Путину уже на ближайшем саммите, который откроется в Мадриде в предстоящий уик-энд.

Итак, в считанные месяцы коллективный Запад:
— похоронил базовые правила, обеспечивающие функционирование современной международной финансовой системы;
— отказался от основополагающего принципа неприкосновенности законно приобретённой частной собственности;
— отправил в утиль все достижения «зелёной» повестки, забыл о спасении климата, свободе рынка, честной конкуренции и прочих либеральных экономических догмах.

Сверх того, американский президент Джо #Байден продемонстрировал готовность встретиться с тем, кого в Штатах публично называли «убийцей», а самые «демократичные» страны Европы уже готовятся тайно выдать Турции тех курдских лидеров, которые им доверились.

На какие ещё подлости и глупости пойдёт #Запад, чтобы «ущемить» Россию?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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