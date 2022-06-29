Мнение: Улучшение демократической статистики

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Улучшение демократической статистики

В Колумбии – стране, являющейся ассоциированным членом НАТО и главным военным союзником США в Латинской Америке, сегодня завершилось важнейшее в ее истории судебное расследование.

Среди его тем – самое тяжелое из расследованных в стране преступлений армии против собственного населения. Это случай так называемых «ложных подтверждённых».

По данным правозащитных организаций только с 2002 по 2010 год колумбийские военные убили больше 10 000 гражданских, чтобы «улучшить» статистику по борьбе с партизанами, и обеспечить офицерам за это денежные премии. По всей стране продолжают вскрывать братские могилы с останками «пропавших без вести» парней из бедных семей, которые были задержаны армейскими патрулями и перед убийством переодеты в униформу партизан.

В ходе нынешних допросов военных выяснилось и другое – бойня членов Патриотического Союза была организована не наркомафией, как было принято считать, а колумбийской армией и военной разведкой. Созданная в 1985 году партия Патриотический Союз была попыткой партизан ФАРК, Компартии, профсоюзов и других левых сил перейти от вооруженной борьбы к легальной, и поверив в правительственные гарантии безопасности, с гор в города спустились лучшие политические и интеллектуальные кадры повстанцев. Только с 1985 по 2002 г было убито больше 4 тысяч (по некоторым данным, больше 6 тысяч) участников Патриотического Союза, среди которых – 2 кандидата в президенты, 5 конгрессменов, 11 региональных депутатов и 8 мэров. Тысячам выживших пришлось бежать из страны. Только потом, после создания в стране парамилитаризма, колумбийское государство предпочло перепоручить эту грязную работу наемным киллерам.

Доклад Комиссии Правды, почти четыре года расследовавшей преступления, совершенные в ходе колумбийского вооруженного конфликта с 1958 по 2016 гг., будет опубликован в этот вторник 28 июня.

(с) Олег Ясинский

https://t.me/boris_rozhin/55437 – цинк

И вот эти прекрасные люди хотели "установить демократию в Венесуэле".

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