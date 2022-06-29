 

Самые дорогие апартаменты стоят 3,15 млрд

29.06.2022, 4:49, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

За последние годы в проектах все большего числа застройщиков стали появляться апартаменты, однако доля данного формата недвижимости в крупных городах так и осталась небольшой.

В Москве на долю апартаментов приходится 15% от всего предложения на первичном рынке. В Петербурге доля апартаментов не превышает 8%, в Уфе – менее 5%, в Новосибирске – менее 3%. В остальных городах на апартаменты приходится не более 2%, либо такой формат отсутствует вовсе.

Самый высокий ценник на апартаменты зафиксирован в столице – 3,15 млрд рублей за лот площадью более 1 тыс. кв. м в апарт-отеле на 1-й Тверской-Ямской улице. Всего на элитном рынке апартаментов Москвы предлагается около 200 лотов дороже ста миллионов рублей.

В Петербурге самый дорогой лот предлагается за 860 млн рублей. За эту сумму можно купить просторный пентхаус в малоэтажном комплексе на Крестовском острове.

В Екатеринбурге стоимость самых дорогих апартаментов составляет 138 млн рублей. Лот площадью 457 кв. м размещен в одном из небоскребов делового квартала «Екатеринбург-Сити».

Самый дорогой апартамент в Воронеже площадью 332 кв. м обойдется в 31,5 млн рублей, в Красноярске – в 19,2 млн рублей (148 кв. м).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12.21 / Мнение: Чехия в пролете

19.08.20 / «В тюрьме они быстро от этой дури отучатся» – в МВД пообещали сажать подростков, вовлеченных в движение АУЕ

18.11.21 / Мнение: Пора показать им, кто я на самом деле

25.01.22 / У беспокойных мужчин чаще развиваются болезни сердца и диабет

04.03.22 / Собянин посетил новый спорткомплекс “Арктика” на западе Москвы

14.04.21 / Дженнифер Энистон прокомментировала новость о ее планах усыновить ребенка

09.03.22 / Мнение: Штаты хотели отравить русских. Теперь – официально!

03.06.21 / Скандалы: Все, что не достроено, уже украдено

20.08.20 / Подборка: Дела наши скорбные….

13.09.20 / Священник РПЦ: «Перспективы для миссии в Папуа – Новой Гвинее огромные»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика