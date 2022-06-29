Мнение: Стена в Европу

Турция согласилась на саммите в Мадриде поддержать кандидатуру Швеции и Финляндии на вступления в НАТО — финский президент. Конкретные шаги по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО будут согласованы союзниками в течение двух дней, заявили в канцелярии президента Финляндии.

Турция выжала из ситуации всё, что могла, и отпускает её. Эрдоган продемонстрировал свою «особость», что-то выторговал, но в целом остался полностью в рамках и русле политики НАТО, что совершенно неудивительно: жить в стае и не подчиняться желанию стаи невозможно.

Если в Кремле была надежда, что друг Эрдоган отведет беду, то ей не суждено было сбыться с самого начала.

В общем, если решение о расширении НАТО за счет Финляндии и Швеции будет принято, можно будет ставить крест на 300-летии усилий Петра Первого, который вёл изнурительную, тяжелую и далеко не однозначную борьбу за выход в Европу. Просто потому, что пришла какая-то шпана и спустила эти 300 лет в отхожее место.

Санитарный кордон вокруг России обрастает колючей проволокой, вышками и перекрикивающимися часовыми. И решать эту проблему теперь будут другие поколения, которые, без сомнения, в пояс поклонятся величайшему стратегу современности, опустившего страну на уровень, ниже которого и представить-то сложно.

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