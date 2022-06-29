«Всё так же вкусно» — журналистку Insider приятно удивил «новый русский «Макдоналдс»

Перед отъездом из Москвы корреспондент Insider Андреа Палашано решила отобедать в ресторане «Вкусно — и точка» на Пушкинской площади. Хотя из меню исчезли несколько фирменных блюд «Макдоналдса», в целом сама еда оказалась такой же аппетитной, какой была раньше, признаёт журналистка.



AP

В российской столице есть один ресторан, который, кажется, посещал каждый москвич — «Макдоналдс» на Пушкинской площади. Во время его открытия в 1990 году тысячи людей часами стояли в очереди, чтобы «попробовать Запад на вкус», пишет корреспондент Insider Андреа Палашано.

В марте, после начала спецоперации на Украине, американская сеть приостановила работу в России. Но это заведение оказалось настолько символичным, что его повторное открытие под новым названием «Вкусно — и точка» и обещание подавать еду, которая будет «такой же, но лучше», вызвали ажиотаж, отмечает журналистка.

«Место, которое представляло открытость РФ Западу, теперь подчёркивает её внезапную изоляцию. Поэтому после пяти лет работы корреспондентом в Москве мне показалось необычно уместным отобедать здесь в последний раз до отъезда из страны», — признаётся Палашано.

По её словам, в пятницу днём ресторан оказался забит под завязку. Она, как обычно, сделала заказ на «покрытом жирными пятнами» экране терминала. Меню в целом осталось прежним, за несколькими заметными исключениями: исчезли Хэппи Мил, Биг Мак и Макфлури.

«Я не часто хожу в «Макдоналдс», но у меня очень яркие детские воспоминания об их еде. Поэтому я решила воссоздать свой стандартный заказ из прошлого и начала с чизбургера», — рассказывает Палашано.

Булочка и сыр явно идентичны оригинальной версии, и это неудивительно, ведь «Макдоналдс» использовал 85% ингредиентов местного производства. Но мясная котлета показалась журналистке «недостаточно солёной, что сделало первый укус не таким захватывающим». При этом отсутствие маринованного огурчика пришлось ей по душе.

Кроме того, Палашано обратила внимание на новую упаковку всех продуктов, которая теперь либо полностью белая, либо имеет яркую цветную полоску с названием продукта. «Логотипов нет, за что большое спасибо», — добавляет автор статьи.

Замена Филе-о-Фиш стала для неё «приятной неожиданностью». Пусть рыбный бургер теперь лишился своего «культового названия», но в остальном он ничуть не изменился. Булочка, рыба и даже «слегка загадочный белый соус» остались точно такими же, подчёркивает корреспондент Business Insider.

Картошка фри показалась ей «немного грустнее, менее солёной и хрустящей», чем она ожидала. «Я не могу точно сказать, было ли это на самом деле так или виной всему депрессивная белая коробка, в которой её подавали», — рассуждает Палашано.

В ресторане закончилась обычная кока-кола, и осталась только диетическая. Но это всё ещё был тот самый напиток. Поскольку Coca-Cola также уходит из России, «Вкусно — и точка», похоже, решила израсходовать свои запасы, прежде чем переключиться на другой, вероятно, российский бренд, полагает автор статьи.

«Куриные наггетсы занимают первое место в моём списке любимых блюд с детства. Я выросла в итальянской семье, которая очень серьёзно относится к еде, поэтому посещение «Макдоналдса» считалось большим потворством неблагодарным детям. Но для Чикен Макнаггетс почему-то делалось исключение», — вспоминает Палашано.

Русские наггетсы её не разочаровали: они оказались хрустящими с нежным мясом цыплёнка и имели такую же причудливую форму, как всегда. При этом подававшиеся к ним соусы явно были из прежних запасов с замазанным логотипом «Макдоналдса».

В то же время журналистку расстроило то, что мороженое теперь подаётся в заметно меньших стаканчиках, чем раньше. Сам по себе десерт был вкусным, но слегка растаял, а клубничный соус скопился на дне.

«Мой вердикт? Еда в новом русском «Макдоналдсе» на вкус почти такая же, какой была раньше. Как будто — почти — ничего не произошло», — заключает Андреа Палашано.