 

Мнение: Курс на дно

29.06.2022, 3:46, Разное
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Я смотрю, вчера вечером курс рубля к доллару в моменте проваливался даже ниже 52!! Это просто офигеть что такое. Особенно зловеще выглядит то, что даже единственно вменяемая парочка среди всей толпы гопников в “российском правительстве” – Силуанов-Набиуллина – сто раз уже озвучили свое понимание “рубль надо вернуть назад, к уровню 70, а лучше 80 р. за доллар” – но НИЧЕГО НЕ МОГУТ СДЕЛАТЬ!!

Российское руководство – сборище ублюдков, но эти двое были хотя бы минимально дееспособны, на них, по сути, всё и держалось. И вот – даже они бессильны. Что это означает? Простейшую вещь – никакого импорта в Россию не поступает. От слова “совсем”. Доллары льются потоком, продаются на бирже “за рубли”… а спроса на валюту как не было, так и нет: жирные коты, называвшиеся “импортеры”, так и не могут найти никакой лазейки в стене блокады, которую вокруг нас очень оперативно воздвигли. Доллары не могут найти себе применения.

Это сколько уже – третий месяц? Круто. Жить в России становится все интереснее и интереснее.

Тот самый, знаменитый твит Варламова:

Но я, правда, не понял одного: при таком притоке баксов (по миллиарду в день), при почти полном отсутствии импорта – почему они допустили дефолт? Ведь баксы для уплаты у них были.

Источник: Размышления вольного социолога



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