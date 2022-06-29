В МВД ЛНР назвали число уничтоженных под Лисичанском украинских военных

Под Лисичанском уничтожены более 1 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), ряд офицеров взят в плен, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

«Сейчас в районе Лисичанска погибших всушников насчитывается уже больше 1 тыс. Это говорит о том, что их просто бросили. Многие офицеры сбежали, но некоторые сдались», – приводит слова Киселева ТАСС.

«Маневры для выхода из Лисичанска у ВСУ еще существуют. Как и раньше говорил, мы не полностью контролируем каждый метр земли. Днем и ночью маленькими группами они все равно будут убегать, прорываться. Этому доказательства были и в Северодонецке, и в Рубежном. Точно так же и наемники [бегут]».

Ранее силы ЛНР задержали под Лисичанском более десяти иностранных наемников, пытавшихся сбежать из окруженного города. Идет работа по установлению их национальностей и стран, из которых они прибыли в Донбасс. Как подчеркнул помощник главы МВД ЛНР, задержанные наемники лишены статуса военнопленных.

Накануне посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что в ночь на вторник несколько колонн ВСУ были уничтожены при попытке покинуть Лисичанск. Кроме того, по имеющимся у него данным, значительная часть украинских войск уже покинула Приволье – город, входящий в состав Лисичанского горсовета. «Все прекрасно понимают, что дни осады или дни борьбы за Лисичанск уже сочтены», – констатировал Мирошник, отметив при этом, что за город еще придется серьезно побороться. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему падение Лисичанска ускорит развал линии обороны ВСУ.

В понедельник вооруженные силы РФ и Народная милиция ЛНР вошли в Лисичанск с пяти направлений. Вечером понедельника украинские вооруженные формирования обстреляли жилые кварталы Лисичанска из РСЗО. Позже стало известно, что союзные силы ЛНР и РФ заняли часть Лисичанского НПЗ. Во вторник боевики ВСУ начали покидать Лисичанск, пытаясь пробиться в Северск. В ДНР оценили шансы ВСУ зацепиться за Северск.

—