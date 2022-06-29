 

Зеленский призвал лишить Россию полномочий в СБ ООН

29.06.2022, 3:45, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал Организацию Объединенных Наций признать Россию «террористическим государством» и исключить ее из Совета Безопасности ООН, где РФ является постоянным членом.

«У РФ нет права участвовать в обсуждении и в голосовании по вопросам войны на Украине, которая является не спровоцированной и носит колониальный характер», – приводит ТАСС утверждение Зеленского, высказанное им во время выступления по видеосвязи в рамках заседания Совбеза ООН, созванного по инициативе Киева для рассмотрения вопроса ракетных обстрелов территории Украины.

«Я призываю вас лишить делегацию государства-террориста полномочий в Генассамблее ООН. Это возможно, это необходимо, это справедливо. Россия не имеет права оставаться в Совбезе ООН», – сообщил Зеленский.

«Она (Россия) продолжает участвовать в деятельности специализированных организаций ООН и даже пользуется привилегиями постоянного члена Совета Безопасности ООН, которое Россия занимает только из-за близорукости политиков по окончании холодной войны», – выступил с утверждением Зеленский.

Украинский обвинил Россию в «терроризме» в связи с пожаром в торговом центре в Кременчуге, в котором Киев обвиняет Россию. «Мы должны привлечь ее (Россию) к ответственности за терроризм», – сообщил Зеленский, призвав к созданию «трибунала» для России. «Необходимо дать правовую оценку понятия «государственный терроризм» на уровне ООН, все действия Россию должны получить правовую оценку и глобальные санкции за факт, что Россия разрушает мировой правовой порядок», – сообщил он.

Зеленский предложил ООН направить специального представителя ее генерального секретаря либо полномочную комиссию, чтобы установить обстоятельства событий в Кременчуге, который он назвал «террористическим актом».

Накануне Киев запросил срочное заседание СБ ООН по Украине.

Во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли удар по ангарам с поставленным из США и ЕС вооружением в Кременчуге. По его словам, в результате было поражено оружие и боеприпасы западного производства, которые предназначались для отправки украинской группировке войск в Донбассе. «Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода нефункционировавшем торговом центре», – добавил Конашенков.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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