 

Мнение: О начале транспортного сообщения Крыма с Херсоном и Запорожьем

29.06.2022, 3:37, Разное
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О начале транспортного сообщения Крыма с Херсоном и Запорожьем

С 1 июля впервые за 8 лет открывается регулярное автобусное и железнодорожное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями.

Автобусы начнут курсировать в экспрессном режиме ежедневно по расписанию:

1) Симферополь – Херсон:
– время отправления от автостанции «Курортная» в 06:30 и 14:30;
– время отправления от автовокзала «Херсон» в 06:30 и 14:30;

2) Симферополь – Мелитополь:
– время отправления от автостанции «Курортная» в 08:00 и 14:00;
– время отправления от автовокзала «Мелитополь» в 08:05 и 14:05;

3) Симферополь – Бердянск:
– время отправления от автостанции «Курортная» в 08:00 и 14:00;
– время отправления от автовокзала «Бердянск» в 06:00 и 12:00.

Стоимость проезда в прямом и обратном направлениях по маршруту:
– Симферополь – Херсон – 1300 рублей;
– Симферополь – Мелитополь – 1300 рублей;
– Симферополь – Бердянск – 1800 рублей.

Предварительно приобрести билет можно будет за 30 дней до отправления рейса, продажа заканчивается за 2 часа до отправления автобуса в рейс.

🚉 Расписание движения поездов:

1) Джанкой – Херсон:
– время отправления из г. Джанкоя в 9:50;
– время отправления из г. Херсона в 19:05;

2) Джанкой – Мелитополь:
– время отправления из г. Джанкоя в 8:30:
– время отправления из г. Мелитополя в 16:05.

Стоимость проезда от Джанкоя до Мелитополя составит 250 рублей, от Джанкоя до Херсона – 310 рублей. Покупка билетов будет доступна непосредственно в поезде у проводников за наличный расчет, на официальном сайте перевозчика https://ug-ppk.ru/ и в мобильном приложении «В путь – билеты на электрички».

Купить билеты и на автобус, и на поезд в Крыму можно за рубли, на освобожденных территориях – за рубли и за гривны.

Безопасность перевозок будет обеспечена силами Росгвардии.

https://t.me/Aksenov82/1138 – цинк

Источник: Colonel Cassad



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