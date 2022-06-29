FAZ – Швеция и Финляндия всё ещё надеются на прорыв в переговорах с Турцией до начала саммита НАТО в Мадриде

Дипломатия «под занавес» приготовлений к саммиту НАТО в Мадриде даёт основания надеяться на прорыв в переговорах Швеции и Финляндии с Турцией, пишет Frankfurter Allgemeine. Во вторник в Мадриде состоится встреча лидеров трёх стран, но, несмотря на уступки со стороны Швеции, «никто не может заглянуть в голову» Эрдогану. В НАТО продолжают надеяться на достижение компромисса до начала саммита — всё для того, чтобы продемонстрировать единство альянса перед Россией.



AP

Уступит ли Турция дорогу в НАТО Швеции и Финляндии? Дипломатия «под занавес» приготовлений к саммиту НАТО в Мадриде в среду и четверг даёт основания надеяться на прорыв. В понедельник в штаб-квартире альянса в Брюсселе встретились представители всех трёх стран, Турцию представляли заместитель министра иностранных дел и советник президента. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон также прибыла с визитом в Брюссель для встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Она заявила, что надеется на достижение соглашения в «ближайшем будущем», «в идеале до саммита». Во вторник она и президент Финляндии Саули Ниинистё встретятся в Мадриде с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом — это станет их первой встречей с тех пор, как Эрдоган заблокировал заявки обеих стран в середине мая, пишет Frankfurter Allgemeine.

При нормальных обстоятельствах сама встреча на высшем уровне указывала бы на неизбежный компромисс. К тому же дипломаты уже несколько дней говорят о «значительном прогрессе» в переговорах и заявляют о наличии неофициальной цели — достижении соглашения до начала саммита. Впрочем, в понедельник стало ясно: «Эрдоган есть Эрдоган», то есть непредсказуем, и «никто не может заглянуть ему в голову». Столтенберг, выступающий в роли посредника, выразил свою обычную сдержанность. «Я не буду давать никаких обещаний, но могу заверить вас, что мы активно работаем над тем, чтобы обеспечить прогресс», — заявил он.

Турция, в частности, требует, чтобы Швеция заняла более жёсткую позицию в отношении группировок, которые она сама классифицирует как террористические. Это, бесспорно, относится к Рабочей партии Курдистана, которая действует в Восточной Анатолии, — Европейский союз также внёс её в список террористических организаций. Анкара хочет, чтобы сирийско-курдские Отряды народной самообороны были классифицированы точно таким же образом. Однако эту группировку поддерживают американцы в борьбе с «Исламским государством»* в Сирии. Это «связывает руки» НАТО и делает страны, желающие присоединиться к альянсу, уязвимыми для шантажа. Турция также требует, чтобы Финляндия и Швеция поставили ей оружие, которое она могла бы использовать в борьбе с курдскими группировками. По этому вопросу Андерссон пошла на уступки: шведские правила экспортного контроля будут «отражать солидарность союзников». Она также указала на ужесточение закона о борьбе с терроризмом, который вступит в силу в начале июля. Кроме того, премьер-министр Швеции подчеркнула, что запросы Турции на экстрадицию курдских экстремистов будут «тщательно и незамедлительно» обработаны шведской правовой системой.

Как отмечает издание, быстрое решение необходимо для «демонстрации единства альянса» перед Россией. На самом деле важнейшие решения саммита подготовлены таким образом, чтобы главы государств и правительств могли их принять на первом же рабочем заседании в среду утром. Столтенберг уже «организовал их предпросмотр». В новой стратегической концепции, над которой союзники работают с осени прошлого года, РФ будет классифицироваться как «наиболее важная и непосредственная угроза безопасности альянса». С другой стороны, Китай рассматривается как «вызов безопасности, интересам и ценностям» — это на два уровня ниже и соответствует взглядам ЕС на Пекин как на стратегического соперника.

Столтенберг также указал на будущую структуру войск: численность сил, находящихся в состоянии повышенной боевой готовности, будет «увеличена более чем до 300 тысяч военнослужащих». До сих пор в состоянии повышенной боевой готовности могли находиться максимум 40 тыс. военнослужащих Сил быстрого реагирования НАТО, так чтобы передовой отряд мог добраться до зоны боевых действий за несколько дней, а подкрепление — за четыре-шесть недель. Кроме того, члены НАТО возьмут на себя значительно более высокие обязательства перед Главнокомандующим объединёнными силами в Европе (SACEUR). Только страны Европы и Канада пообещали предоставить 240 тыс. военнослужащих. США, по всей видимости, намерены привести в состояние повышенной боевой готовности более 60 тыс. По решению Североатлантического совета, в чрезвычайной ситуации SACEUR сможет получить доступ к этим войскам.

Также в Мадриде партнёрам по НАТО предстоит достичь прогресса по самому острому внутриполитическому вопросу — финансированию альянса. На данный момент блок тратит около €2,5 миллиардов в год на гражданские расходы: штаб-квартиру, структуру военного командования и инвестиции в общую безопасность. Это всего 0,3% от того, что 30 государств-членов тратят на оборону в целом. В прошлом году предложение Столтенберга об удвоении гражданских расходов потерпело провал. Активнее всего его реализации противилась Франция. Париж выступал за то, чтобы руководство альянса сначала установило конкретные потребности. Сейчас альянсу приходится за это расплачиваться — ввиду изменившейся ситуации в области безопасности нужды ничуть не уменьшились.

По информации Frankfurter Allgemeine, в настоящее время планируется, что гражданский бюджет альянса в следующие восемь лет до 2030 года составит €56 млрд. Без удвоения этой суммы расходы составили бы €31 млрд. Таким образом, Германии, которая вносит 16% всего гражданского бюджета, придётся платить миллиард евро в год — правительство ФРГ считает эту сумму приемлемой. Тем временем из Парижа доносятся сигналы о том, что он не будет препятствовать соглашению.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.