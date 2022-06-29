Скандалы: Отец украинского телевидения может вернуться в Москву

Друг Березовского Александр Роднянский может попасть в новую волну вернувшихся в РФ «знаменитостей»

По данным информированного источника «Октагона», рассказавший зарубежным СМИ о «стыде за Россию» и нежелании далее сотрудничать с российскими властями продюсер может не только вернуться в Москву, но и продолжить участие в телевизионном бизнесе, который приносил сотни миллионов долларов и миллиарды рублей. Аналогичные сборы за рубежом Александру Роднянскому не гарантированы. Договариваться о возвращении прежних доходов придётся давнему другу продюсера – олигарху Роману Абрамовичу.

Александр Роднянский начал свою телевизионную карьеру в середине 90-х годов на Украине. Он создал первый независимый украиноязычный телеканал «1+1», который за короткое время стал одним из наиболее рейтинговых в соседней стране. Продюсер поддерживал максимально тесные контакты и с руководством России. В частности, он входил в близкое окружение Бориса Березовского. Олигарх высоко ценил Роднянского как профессионала и в ноябре 1999 года даже предлагал ему стать генеральным продюсером ОРТ.

Роднянский отказался от предложения, не захотев покидать «1+1». Но в ходе переговоров он значительно расширил связи среди верхушки российской элиты того времени.

Самым ценным, сообщает источник «Октагона», стало близкое знакомство с другим олигархом – Романом Абрамовичем, владевшим 49 процентами акций ОРТ.

Роднянский и Абрамович стали друзьями и до сегодняшнего дня поддерживают друг друга как по личным, так и по деловым вопросам.

В 2002-м Роднянский всё-таки решился переехать в Россию, где сначала возглавил телеканал СТС, а затем и одноимённый холдинг. С этого времени на российском ТВ начали активно распространяться украинские медиапрактики и телепроекты, были налажены и тесные связи с шоу-бизнесом Украины.

В 2009-м Роднянский начал сотрудничество с компанией «Национальная Медиа Группа» (НМГ) и год спустя был назначен председателем экспертного совета холдинга. Источники «Октагона» считают, что назначение было одним из условий прошедшей в 2010 году сделки по продаже Романом Абрамовичем НМГ 25 процентов акций Первого канала – правопреемника ОРТ. Оставшуюся долю акций вещателя НМГ выкупила у Абрамовича двумя траншами в 2018 и 2020 годах.

Приведённая в своё время Роднянским на СТС и тесно связанная с украинским телебизнесом группа продюсеров, в свою очередь, наладила контакт с Алишером Усмановым. Купив часть холдинга, олигарх помогал организовывать создание его региональной сети.

С 2011 года Роднянский полностью сосредоточился на продюсировании телевизионного контента и кино. Среди его наиболее известных проектов в качестве продюсера – фильм «Левиафан» режиссёра Андрея Звягинцева, сериалы «Моя прекрасная няня» и «Не родись красивой». На пике карьеры Роднянский становится президентом фестиваля «Кинотавр», четырёхкратным номинантом на премию «Оскар», призёром Каннского кинофестиваля, «Золотого глобуса», «Сезара» и ряда национальных премий. Газета Variety вносит его в рейтинг 500 наиболее влиятельных людей мировой киноиндустрии.

По данным TopSpeaker, деятельность Роднянского приносила серьёзные доходы. Например, выручка его студии AR Films в 2013 году составила 105 млн долларов. Бюджет фильма Фёдора Бондарчука «Сталинград», продюсированием которого занимался Роднянский, оценивается в 30 млн долларов. «Сталинград» собрал в прокате 87 млн долларов. Бюджет «Левиафана» составил 7 млн долларов, «Дуэлянта» Алексея Мизгирёва – 750 млн рублей, фестиваля «Кинотавр» в 2015 году – 120 млн рублей.

Продвижение продюсера по карьерной лестнице закончилось в 2019-м, когда Роднянский выступил с заявлениями о росте внутренней цензуры и тенденции к самоизоляции России от остального мира. Его доводы во многом противоречили общественному мнению и законодательству. В частности, в опубликованном в 2020 году интервью Роднянский высказал сожаление об отказе дистрибьюторов выпускать в прокат французскую гей-драму «120 ударов в минуту».

После этого российские власти начали отодвигать Роднянского от выгодных проектов. В апреле 2020 года отказали в господдержке созданной им студии «Нон-Стоп Продакшн». Пик конфликта пришёлся на февраль-март, когда после публикации нескольких постов с критикой спецоперации на Украине продюсер покинул страну. Позже он дал интервью крупнейшим международным изданиям, в которых заявил, что никогда не отказывался от украинского гражданства, и призвал к прекращению огня.

Роднянский также сказал, что в России сейчас «многим порядочным русским людям стыдно», назвал ранее протестовавших против российской власти оппозиционеров «хорошими людьми» и посетовал на превращение России в международного изгоя. Продюсер сообщил о закрытии своей компании в РФ и прекращении работы над российскими фильмами. Следующий громкий проект – сериал по книге «Вся кремлёвская рать» журналиста Михаила Зыгаря – пообещал выпустить силами своей студии в Лос-Анджелесе. Продюсер описал его как «российский “Карточный домик”».

При этом оставивший в РФ десятки финансово выгодных для себя проектов продюсер не сжигал мосты для возможного возвращения в страну.

Он сыграл не последнюю роль и в привлечении к переговорам между Россией и Украиной своего друга Романа Абрамовича.

Довольно быстро политический переговорный процесс застопорился. Но переговоры о продолжении работы продюсера в российском телебизнесе продолжаются.

По информации источника «Октагона», почву для возможного возвращения Роднянского готовит Абрамович, сохраняющий влияние как в России, так и в западном мире. Одно из свидетельств этому – недавнее приобретение структурами олигарха Нобелевской медали Дмитрия Муратова. Но отсутствие прогресса в мирном урегулировании говорит о том, что вопрос о дальнейшем ведении российско-украинским продюсером бизнеса в РФ тоже может оставаться открытым ещё долгое время.

Константин Джултаев

Оригинал материала: “Октагон”