 

Найден эффективный препарат от ожирения

29.06.2022, 2:50, Разное
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Американские специалисты из фармацевтической компании Lilly создали препарат для похудения, который поможет избавиться от 22,5% массы тела. Разработка уже прошла все тестирования на доклинических моделях и добровольцах.

Рынок остро нуждается в качественных и безопасных лекарствах от ожирения. Проблема набирает обороты по всему миру. Новое средство создано с учетом особенностей организма человека и механизмов возникновения чувства голода.

Основан препарат на имитаторах гормонов, которые увеличивают потребление энергии организмом и снижают потребность человека в еде.



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