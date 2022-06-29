Найден эффективный препарат от ожирения

Американские специалисты из фармацевтической компании Lilly создали препарат для похудения, который поможет избавиться от 22,5% массы тела. Разработка уже прошла все тестирования на доклинических моделях и добровольцах.

Рынок остро нуждается в качественных и безопасных лекарствах от ожирения. Проблема набирает обороты по всему миру. Новое средство создано с учетом особенностей организма человека и механизмов возникновения чувства голода.

Основан препарат на имитаторах гормонов, которые увеличивают потребление энергии организмом и снижают потребность человека в еде.