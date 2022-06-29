Мнение: ТАЙМКОДЫ СТРИМА
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Стрим №17. Таймкоды.
0:20 Лето – не время для «политики». Настроение населения
2:50 Тема стрима: юбилей начала спецоперации. Пятый месяц – куда и зачем
6:20 Программа для решения и где выход из тупика
8:15 Как решить проблему Крыма
13:00 О предложении блогера Митрича. Можно ли победить агрессию через запреты книг и фильмов
20:20 «Что бы вы запретили, если бы были начальником»
22:20 Государственные службы, которые надо бы упразднить вовсе
26:00 Размышление о комплексе неполноценности русского народа. Матч «Динамо» (Киев) – «Спартак»
38:00 Песня Шнура про Невзорова – не первый прогиб Шнура перед властью. Почему Шнур бьет лежачих? Шнур и история Химкинского леса. Что такое «репутация» в России
46:20 Почему в РФ нет моральных авторитетов. Шнур как отражение глубинного народа
48:50 Невзоров – но пока не Навальный
49:30 Об «успехах» российского продвижения. Почему военный успех не будет определяющим
52:50 Почему Россия в 1991 году не стала силой присоединять Украину
59:10 Романтизирован ли образ Украины сегодня
1:03:20 В чем Стрелков прав. Почему русскому народу нравится война
1:06:40 «Война – хоть какая-то движуха»
1:10:20 Офицер ли Стрелков – и есть ли офицеры в РФ
1:14:30 Насколько Путин уверен в победе?
1:19:20 Есть Путин – есть Россия. А если нет?
1:24:50 Российский репрессивный аппарат
1:26:50 Природа российского комплекса неполноценности. «Мария Сергевна, которая много обжигалась»
1:29:50 О Дин Лижене (шахматы, турнир претендентов)
1:35:25 Как повлияет на атмосферу в стране возвращение тех, кто воевал на Украине. Вьетнам, Афган, Чечня и Украина
1:40:30 Про «лживые истории» омбудсмена Денисовой.
1:46:00 Аналогия с «отравлением Навального»
1:50:00 «Главное в расследовании – не выйти на самого себя»
1:56:20 О демографии в России. Почему Перепись проводится до такой степени халтурно. «Как бы, не дай бог, правды не узнать!»
1:58:00 О чем говорит внезапное создание в армии РФ добровольческих национальных подразделений – татарских, башкирских, осетинских и прочих.
2:06:00 Про зависть к Олдфишеру – более успешному стримеру
2:09:30 «Очень хочется сдаться» – о двойственной позиции Европы
2:13:50 Об уважении русских дам (Олдфишер)
2:18:50 Война – с Украиной или со всем Западом. Минусы того и другого
2:26:00 Почему в РФ нет военной историографии («как бы правды ненароком не узнать» – та же причина, что и во всем остальном)
2:29:30 Шнур – его шансы стать президентом РФ
2:31:30 Какими будут отношения Шнура и Невзорова
2:33:50 На Украине – катастрофа или укрепление позиций в мире
2:38:40 Про Израиль и «климатическую теорию»
2:43:00 Когда перенесут столицу на Урал
2:47:00 Екатеринбург – тесный город. Борьба сквера против храма
2:49:00 Что мешает реальной федерализации РФ (спойлер – бедность регионов)
2:53:50 Как можно было бы расследовать Бучу
2:57:20 Панкреатит у Навального
3:03:30 Нужна ли в России правоохрана? Как правоохранители стали силовиками.
3:06:10 Что такое «победа» для РФ
3:08:00 Что такое «поражение в войне» для РФ
3:10:20 Изменение риторики Путина. «Донбасс» вместо «Украины»
3:15:20 О Ельцине и чеченских войнах
3:18:00 О Константине Крылове как писателе. «Евангелие от дьявола»
3:25:15 О Стругацких
3:26:00 О ЖЖ-сте по имени Лобофф. «Был звездой уровня Навального»
3:34:00 Еще о комплексе неполноценности
3:36:10 Об Аркадии Бабченко. «Паганини, играющий на одной струне»
3:38:00 Еще раз о плохой организации Переписи
3:41:00 Когда россияне поймут. Пример немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии и солдата вермахта Генриха Бёлля
3:48:00 «Лишь бы не было войны». Когда для россиян закончилось действие антивоенной прививки, поставленной войсками Гитлера
3:50:00 Восторг роспублики оттого, что Германия не получит газ
3:52:45 Почему все детские сказки похожи на фильмы ужасов, адаптированные для детей?
3:59:00 Почему стримы такие длинные
4:01:00 Почему бедная Африка рожает, а мы нет. Тайны демографии
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Источник: Размышления вольного социолога
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