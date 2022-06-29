Мнение: ТАЙМКОДЫ СТРИМА

Стрим №17. Таймкоды.

0:20 Лето – не время для «политики». Настроение населения

2:50 Тема стрима: юбилей начала спецоперации. Пятый месяц – куда и зачем

6:20 Программа для решения и где выход из тупика

8:15 Как решить проблему Крыма

13:00 О предложении блогера Митрича. Можно ли победить агрессию через запреты книг и фильмов

20:20 «Что бы вы запретили, если бы были начальником»

22:20 Государственные службы, которые надо бы упразднить вовсе

26:00 Размышление о комплексе неполноценности русского народа. Матч «Динамо» (Киев) – «Спартак»

38:00 Песня Шнура про Невзорова – не первый прогиб Шнура перед властью. Почему Шнур бьет лежачих? Шнур и история Химкинского леса. Что такое «репутация» в России

46:20 Почему в РФ нет моральных авторитетов. Шнур как отражение глубинного народа

48:50 Невзоров – но пока не Навальный

49:30 Об «успехах» российского продвижения. Почему военный успех не будет определяющим

52:50 Почему Россия в 1991 году не стала силой присоединять Украину

59:10 Романтизирован ли образ Украины сегодня

1:03:20 В чем Стрелков прав. Почему русскому народу нравится война

1:06:40 «Война – хоть какая-то движуха»

1:10:20 Офицер ли Стрелков – и есть ли офицеры в РФ

1:14:30 Насколько Путин уверен в победе?

1:19:20 Есть Путин – есть Россия. А если нет?

1:24:50 Российский репрессивный аппарат

1:26:50 Природа российского комплекса неполноценности. «Мария Сергевна, которая много обжигалась»

1:29:50 О Дин Лижене (шахматы, турнир претендентов)

1:35:25 Как повлияет на атмосферу в стране возвращение тех, кто воевал на Украине. Вьетнам, Афган, Чечня и Украина

1:40:30 Про «лживые истории» омбудсмена Денисовой.

1:46:00 Аналогия с «отравлением Навального»

1:50:00 «Главное в расследовании – не выйти на самого себя»

1:56:20 О демографии в России. Почему Перепись проводится до такой степени халтурно. «Как бы, не дай бог, правды не узнать!»

1:58:00 О чем говорит внезапное создание в армии РФ добровольческих национальных подразделений – татарских, башкирских, осетинских и прочих.

2:06:00 Про зависть к Олдфишеру – более успешному стримеру

2:09:30 «Очень хочется сдаться» – о двойственной позиции Европы

2:13:50 Об уважении русских дам (Олдфишер)

2:18:50 Война – с Украиной или со всем Западом. Минусы того и другого

2:26:00 Почему в РФ нет военной историографии («как бы правды ненароком не узнать» – та же причина, что и во всем остальном)

2:29:30 Шнур – его шансы стать президентом РФ

2:31:30 Какими будут отношения Шнура и Невзорова

2:33:50 На Украине – катастрофа или укрепление позиций в мире

2:38:40 Про Израиль и «климатическую теорию»

2:43:00 Когда перенесут столицу на Урал

2:47:00 Екатеринбург – тесный город. Борьба сквера против храма

2:49:00 Что мешает реальной федерализации РФ (спойлер – бедность регионов)

2:53:50 Как можно было бы расследовать Бучу

2:57:20 Панкреатит у Навального

3:03:30 Нужна ли в России правоохрана? Как правоохранители стали силовиками.

3:06:10 Что такое «победа» для РФ

3:08:00 Что такое «поражение в войне» для РФ

3:10:20 Изменение риторики Путина. «Донбасс» вместо «Украины»

3:15:20 О Ельцине и чеченских войнах

3:18:00 О Константине Крылове как писателе. «Евангелие от дьявола»

3:25:15 О Стругацких

3:26:00 О ЖЖ-сте по имени Лобофф. «Был звездой уровня Навального»

3:34:00 Еще о комплексе неполноценности

3:36:10 Об Аркадии Бабченко. «Паганини, играющий на одной струне»

3:38:00 Еще раз о плохой организации Переписи

3:41:00 Когда россияне поймут. Пример немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии и солдата вермахта Генриха Бёлля

3:48:00 «Лишь бы не было войны». Когда для россиян закончилось действие антивоенной прививки, поставленной войсками Гитлера

3:50:00 Восторг роспублики оттого, что Германия не получит газ

3:52:45 Почему все детские сказки похожи на фильмы ужасов, адаптированные для детей?

3:59:00 Почему стримы такие длинные

4:01:00 Почему бедная Африка рожает, а мы нет. Тайны демографии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.