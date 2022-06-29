 

ЦБ вводит новый способ защиты онлайн-операций от мошенников

29.06.2022, 2:20, Новости дня
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Клиенты российских банков смогут добровольно ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников, говорится в сообщении ЦБ России.

«С 1 октября клиенты смогут самостоятельно устанавливать в банке запрет на онлайн-операции либо ограничивать их параметры – максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определенный период времени. Такая возможность предусмотрена указанием Банка России, которое зарегистрировал Минюст России», – приводит сообщение ТАСС. 

Напомним, в Кабинет министров внесен законопроект, предусматривающий оперативный обмен информацией между ЦБ и МВД России. Он позволит блокировать всю цепочку счетов в рамках одного уголовного дела в связи с мошенническими списаниями с банковских карт, заявили в Министерстве финансов.

Ранее эксперты пришли к выводу, что в РФ общее число случаев мошенничества в интернете за 2021 год выросло на 6,5 процента. Так, за январь – ноябрь 2021 года в РФ было зарегистрировано 281,9 тыс. случаев мошенничества (ст. 159 УК РФ), что на 6,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщили «Известиям» в Генпрокуратуре России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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