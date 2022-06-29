Мишустин сообщил об административной реформе в Кабмине

В правительстве РФ прошла административная реформа, по итогам которой было сокращено около 30 тыс. госслужащих, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации.

«Мы абсолютно разделяем вашу озабоченность, связанную с необходимостью постоянного совершенствования административной реформы. Хочу сказать, что мы провели административную реформу, очень внимательно посмотрев на структуру всех федеральных органов исполнительной власти», – сказал Мишустин, информирует ТАСС.

Он добавил, что по итогам такой работы «мы сократили около 30 тыс. государственных служащих, сделали это буквально в первый год, после чего продолжили реформу контрольно-надзорной деятельности. В ней активнейшее участие принимали сенаторы, и есть очень хорошие результаты».

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