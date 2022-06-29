 

“Нечто разрывающее на части”: тайный поступок Агутина привел к смертельной катастрофе

29.06.2022, 2:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Супруг Анжелики Варум оказался непростым артистом. В его голову нередко лезут пророческие мысли. Леонид Агутин изливает их в творчестве так, что потом остается только дивиться последствиям.

За год до начала пандемии коронавируса, смертельной катастрофы мирового масштаба, певец чувствовал неладное. В тайне от широкой публики мужчина создал новый хит “Включите свет”, смысл которого удивительно совпал с печальными обстоятельствами будущего.

Таким образом Леонид Агутин выдал в массы проекцию страшной беды. “Метафора превратилась в конкретный образ”, – пояснил артист свое деяние.

Когда свершение пророчества стало очевидным, певец воспринял это спокойно. “Такое уже столько раз было со мной, что я даже привык”, – объяснил он.

Некое искусство предвидения не останавливает знаменитость, творец продолжает выпуск серьезных и горестных композиций на злобу дня. Подобно волшебнику, Леонид Агутин задает аудитории определенный настрой, а затем наблюдает, как с его легкой руки вершатся человеческие судьбы.

“И когда происходит что-то, разрывающее тебя на части, подчас песня, попадающая точно в настроение, важнее, чем песня рассказывающая текстом историю про подобные переживания”, – выразился Леонид Агутин.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05.22 / Глава МВД Германии советует немцам держать дома аварийные запасы на случай кризиса

01.08.20 / Астрофизик заявил, что создал прототип машины времени

16.01.22 / Дети звёздных родителей Аллы Пугачёвой и Максима Галкина проявляют творческие таланты

09.03.22 / Мнение: Яша Кедми отвязался окончательно

10.02.22 / СМИ: Байден предупредил Зеленского об изменении “правил игры” из-за российских войск в Белоруссии

23.03.22 / Мнение: О побежавших уже и «этих»… Ситуация действительно дошла до края?

08.03.22 / Состояние тяжелое: у Жириновского снижается уровень кислорода в крови – СМИ

30.06.21 / Как поливать свеклу летом: два важных правила в жаркую погоду

03.02.22 / Роза пустыни приехала – Личное мнение

17.08.20 / Еще одна кукла «оживает» и двигает ногами в шкафу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика