 

Welt – G7 – это ещё не весь мир, так что об изоляции России говорить не приходится

29.06.2022, 1:40, Разное
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Запад так и не смог изолировать Россию, пишет Welt. Да, на саммите G7 в отношении Кремля и новой политики сдерживания царит единодушие, но это лишь часть правды, объясняет корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер. Другая часть заключается в том, что в мире ещё очень много стран, которые готовы сотрудничать с Россией, потому что она могущественная страна с большой территорией и огромными запасами сырья.

Кристоф, насколько РФ изолирована в мире? В этом контексте не стоит забывать о ряде стран, например Индии, Бразилии и Китае.

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Если совсем коротко: РФ не изолирована. Сейчас в Гармиш-Партенкирхене в замке Эльмау проходит саммит G7. США, как доминанта, и их стратегические партнёры едины в своём отношении к РФ и новой политике сдерживания, как её называли в годы холодной войны. Но это лишь часть правды. А другая часть заключается в том, что на этой Земле есть очень много стран, которые готовы вести бизнес с Россией.

Это Индия, гость в Эльмау, Южная Африка, тоже гость в баварском Гармиш-Партенкирхене, Бразилия, Китай. В арабском мире предостаточно стран, готовых к сотрудничеству. Латинская Америка, Бразилия, Аргентина, а также Боливия, которая очень важна для производства и добычи лития, необходимого для электромобилей.

У РФ повсюду есть партнёры, также и в Африке, где активны бойцы Группы Вагнера, в том числе и в Мали, где находится бундесвер. В последние годы Кремль целенаправленно создавал немалозначимую сеть и теперь, конечно же, пытается усилить свою позицию внутри этой сети, главным образом в странах БРИКС, то есть в развивающихся странах, которые недавно провели свой саммит.

Путин принял в нём участие виртуально. Но там его не вырезают, не избегают и не изолируют. Поэтому наше представление на Западе, что с помощью такой конструкции, как G7, мы можем полностью изолировать Россию и загнать её в угол, не работает. К сожалению, нет, но такова реальность. РФ — огромное государство с самой большой территорией на Земле и большим количеством месторождений. Она слишком могущественная и вызывает слишком большой интерес, чтобы её действительно можно было сдержать или изолировать.

На связи с нами был наш корреспондент из РФ Кристоф Ваннер. Кристоф, спасибо за Вашу оценку.

Дата выхода в эфир 28 июня 2022 года.                      



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