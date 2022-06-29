Скандалы: «Это не равный бой»

Профсоюзы не отпускают IKEA из России без выплат работникам

В трудовом коллективе IKEA, которая объявила об уходе из России, назревает конфликт. Профсоюзные активисты призывают работников магазинов и предприятий шведской компании не соглашаться на компенсации и не подписывать соглашения об увольнении. Профсоюзные лидеры призвали сотрудников IKEA отказываться от подписания соглашений с работодателем, по которому работники получают отступные в размере 7-8 окладов и уходят без претензий к компании. Как рассказал «Новым известиям» органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов, работники, которые не пойдут на условия компании, могут получить больше, а главное у них останется шанс сохранить работу и прежний уровень жизни.

По словам активиста, сейчас руководство магазинов и заводов IKEA проводит индивидуальные встречи с работниками, где им предлагают подписать бумагу, что с сентября они увольняются с получением компенсации. Но соглашения составлены с оговорками, которые позволят ничего не выплачивать сотрудникам.

«Работникам говорят: соглашайтесь или второго шанса не будет, — говорит Илларионов, — но соглашения, которые предлагают подписать, содержат пункты о дисциплинарных взысканиях. Возможно, это делается для того, чтобы люди до конца оставались лояльными компании. Но если хорошо искать, нарушения можно найти у всех, а значит есть риски относительно этих компенсаций».

Что будет, если работник откажется подписывать соглашение? По словам Александра Илларионова, если таких людей будет много, что «Икее» придется сокращать персонал, эта процедура так же предусматривает серьезные выплаты работникам, а главное – гарантии трудоустройства. Именно гарантии трудоустройства — главная цель активности профсоюза. Всего в IKEA работает 15 000 человек. Значительная часть из них – сотрудники магазинов. Несколько тысяч трудится на предприятиях по производству мебели и компонентов. У последних перспективы более ясные: уже было объявлено, что предприятия будут проданы. Поэтому профсоюзы хотят заключить коллективные договора, чтобы зафиксировать нынешние условия: уровень зарплат, ДМС и т.п. по закону, новый собственник должен будет подчиниться этим условиям.

«Кроме того, мы не знаем, насколько уходит IKEA, и какие условия по продаже активов: продадут заводы разным покупателям или одному, а может временно передадут, а через год вернутся, — говорит Илларионов, — чтобы люди ничего не потеряли, нужны коллективные договоры. С работниками магазинов сложнее. Объявлено, что они просто закроются. Но в России есть прецедент, когда торговая компания уходит по хорошему, «Манго» передает свой коллектив новому собственнику с сохранением условий. Если этого не произойдет в случае с IKEA, то по крайней мере люди могут рассчитывать на куда большую компенсацию, чем 7-8 окладов».

Беседы с коллективами магазинов должны закончится до конца месяца. И пока не ясно, сколько людей присоединились к этому бойкоту. В каждом магазине сейчас работают профсоюзные активисты, которые готовы консультировать работников или даже участвовать вместе с ними в беседах. Александр Илларионов признает, что есть некоторый риск. Решение подписать бумаги сейчас и взять деньги, а это 250-300 тысяч рублей в зависимости от должности и стажа, выглядит синицей в руке. Но успех будет зависеть от массовости явлкения.

«Это должно быть обдуманное решение каждого, — говорит активист, — мы видим, что молодые чаще соглашаются на деньги сейчас. Но есть и такие, кто говорит, что родители советуют ничего не подписывать. Те, кто пережил 90-е, получал зарплату водкой, знает, что гарантированная работа лучше, чем некоторая сумма денег. Компания хочет уйти по легкому. Формально она ничего не нарушает. Но по сути, предлагаются несправедливые условия. Губернаторы говорят, у нас нет сокращений в связи с ситуацией с IKEA. Да, формально нет, а куда люди делись? Кроме того, мы видим манипуляции, когда в тех же магазинах о собраниях с коллективами объявили за несколько часов, чтобы застать врасплох. Это ничего не нарушает, но это тактический ход. Это неравная борьба, так как компания тщательно готовила все эти шаги. А мы боремся, как можем».

Как ранее сообщали «Новые известия» IKEA в середине июня объявила об уходе из России, продаже четырех заводом и закрытии более десятка магазинов. Ранее компания отправила трудовые коллективы в простой. Сотрудникам предложено получить 7-8 окладов и уйти по соглашению сторон. Кроме того IKEA объявила о распродаже накопленного в России товара. До 1 июля его могут купить только сотрудники, затем начнется открытая on-line продажа.

Александр Дыбин

Оригинал материала: “Новые Известия”