Эксперты выяснили, как мозг отделяет важные ощущения от неважных

Ученые из Северо-Западного и Чикагского университетов, а также Института биологических исследований имени Солка в Соединенных Штатах Америки рассказали, как мозг отделяет важные ощущения от незначительных сигналов, не имеющих смысла в определенный момент времени.

Эксперты заявили, что мозг каждую секунду обрабатывает огромное количество данных от сенсоров и органов чувств, но фильтрует ощущения и не устает. Все дело в особой структуре, которая находится в нижней части ствола головного мозга.

Данной структурой является клиновидное ядро. Именно через эту область проходят все ощущения и именно она фильтрует сигналы, чтобы вы, например, получали удовольствие от занятия любимым делом, а не отвлекались на мелочи.